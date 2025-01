واقعة صادمة.. تحطم طائرة فوق سطح مبنى- و 10 صور ترصد ما حدث

كتبت- أسماء مرسي:

في واقعة صادمة، تحطمت طائرة بعد دقائق قليلة من إقلاعها من مطار فوليرتون في مقاطعة أورانج في جنوب كاليفورنيا.

وفقا لموقع "ndtv"، سقطت الطائرة فوق سطح مبنى، ما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 18 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وبحسب شهود عيان، فقد سمع دوي انفجار قوي قبل أن يهرع العمال إلى خارج المبنى.

وقالت الشرطة إن رجال الإسعاف توجهوا إلى مكان الحادث ونقلت 10 مصابين إلى المستشفى، فيما عُولج 8 آخرون في الموقع.

ولا تزال هوية الضحايا قيد التحقيق، ولم يتضح بعد ما إذا كانوا من ركاب الطائرة أم من العمال في المبنى.

والطائرة التي تحطمت هي من طراز فانز RV-10.

وتُجري إدارة الطيران تحقيقا للكشف عن أسباب هذا الحادث المأساوي.

⚡️A small single engine plane (N8757R) crashed into the roof of a warehouse near Fullerton Municipal Airport, US. pic.twitter.com/7dTdrE6p2Y