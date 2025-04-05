"توديك البحر وترجعك عطشان".. 3 أبراج تتمتع بذكاء استثنائي

كتب- أحمد الضبع:

يقال عن بعض الأشخاص "يوديك البحر ويرجعك عطشان" دلالة على إنهم يمتلكون قدرات عقلية استثنائية، قد تكون ظاهرة للعيان في بعض المواقف أو محط أنظار الجميع في تعاملاتهم اليومية.

وفي عالم الأبراج، هناك عدد من الأشخاص الذين يُصنفون على أنهم يتمتعون بذكاء فائق، قد يصل إلى حد التفوق على من حولهم في مختلف مجالات الحياة.

ومن خلال تصريحات خبيرة الأبراج سارة الجندي مع "مصراوي"، نستعرض أبرز 3 أبراج تتمتع بذكاء استثنائي يميزها عن غيرها.