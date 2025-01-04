تنبأ بكورونا ومفاجآت آخرى.. عرّاف يكشف عن توقعات صادمة لعام 2025

كتب- أحمد الضبع:

كشف العراف البريطاني نيكولاس أوجولا، المعروف بتنبؤاته بجائحة كورونا عن سلسلة من التوقعات المثيرة للقلق لعام 2025، وتضمنت توقعاته تحذيرات من تصاعد العنف العالمي، واحتمال نشوب حرب عالمية ثالثة، وأزمات بيئية متفاقمة.

تحذيرات لعام 2025

وصف "أوجولا" العام المقبل بأنه "عام يفتقر فيه العالم إلى التعاطف"، متوقعًا أن يشهد أحداثًا عنيفة تُنفذ تحت مظلة الدين والقومية، مع إمكانية اندلاع حرب عالمية ثالثة في منتصف العام.

وأضاف أن العالم سيواجه تصعيدًا كبيرًا في الكوارث البيئية، مثل ارتفاع منسوب البحار، أمطار غزيرة، فيضانات مدمرة، وحرائق غابات متكررة، حسبما ذكرت شبكة "آر تي" الروسية

ورغم تلك التوقعات المقلقة، أبدى العراف تفاؤله بشأن انتصارات كبرى في مجال الرياضة النسائية، وعودة القيم التقليدية، إلى جانب تقدم علمي بارز مثل "زرع أعضاء بشرية في المختبرات"، واعتبر أن هذه الإنجازات ستجعل 2025 عامًا يتحد فيه الماضي مع المستقبل.

توقعات تخص المشاهير

على صعيد المشاهير، تنبأ "أوجولا" بمشاكل في زواج المغنية كاتي بيري، بينما توقع نجاحًا باهرًا للممثلة كيت بلانشيت، مؤكدًا أنها ستحصد جوائز عديدة عن أعمالها الفنية.

سر قدراته النفسية

يروي "أوجولا" أن قدراته النفسية بدأت تظهر في سن السابعة عشرة، عندما بدأ يرى رؤى عن المستقبل عبر أحلام ورموز، واصفًا تجربته بأنها أشبه بمشاهدة فيلم يتنبأ بما سيحدث، كما كشف عن رؤى تخص حياته السابقة، إذ يعتقد أنه عاش كخياطة في الصين وراهبة في جبال الهيمالايا.

وأكد أن الجميع يمكنهم تنمية قدراتهم النفسية عبر الانتباه لأصواتهم الداخلية، مردفًا: "عندما يكون العقل هادئًا، تتدفق المعلومات النفسية بحرية".

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