لو وزنك زاد في رمضان.. 8 مشروبات طبيعية تساعد على التخسيس

كتبت- نورهان ربيع:

شهر رمضان من الفترات التي قد تشهد زيادة ملحوظة في الوزن لدى كثيرين، وذلك نتيجة بعض العادات الاجتماعية، مثل العزائم الرمضانية والولائم الغنية بالأطعمة والحلويات.

وبعض انتهاء شهر رمضان، هناك حلول بسيطة قد تساعد على التحكم في الوزن خلال الشهر الكريم، منها الاعتماد على مشروبات طبيعية تساعد على حرق الدهون بطريقة آمنة.

وفيما يلي نستعرض أفضل المشروبات التي تُسهم في إنقاص الوزن، وفقًا لما ذكره موقع Healthline:

1- الشاي الأخضر

أثبتت الدراسات أن الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة والكافيين، إلى جانب عناصر غذائية أخرى، جميعها تُسهم في تعزيز عملية التمثيل الغذائي والمساعدة على فقدان الوزن.

2- القهوة

تحتوي القهوة على الكافيين، وهو منشط طبيعي للجسم، يساعد على حرق الدهون، ويُقلل من استهلاك الطاقة، ويُعزز عملية الأيض، مما قد يُساهم في فقدان الوزن.

3- الشاي الأسود

يتميز الشاي الأسود باحتوائه على نسبة عالية من البوليفينولات، خصوصًا مركبات الفلافونويد، وهي مضادات أكسدة قوية قد تساهم في تقليل دهون الجسم.

4- الماء

شرب كميات كافية من الماء بين الوجبات يمنحك شعورًا بالشبع ويُقلل من الرغبة في تناول الطعام. كما تُشير الدراسات إلى أن شرب الماء قبل الوجبات يُساعد في خفض السعرات الحرارية وبالتالي يُسهم في إنقاص الوزن.

5- مشروبات خل التفاح

يحتوي خل التفاح على حمض الأسيتيك، الذي قد يساعد على فقدان الوزن من خلال خفض مستويات الإنسولين، وتعزيز التمثيل الغذائي، وتقليل الشهية، وحرق الدهون.

6- شاي الزنجبيل

في دراسة أُجريت على 10 رجال يعانون من زيادة الوزن، وُجد أن تناول غرامين من مسحوق الزنجبيل مذابًا في الماء الساخن مع وجبة الإفطار زاد من شعورهم بالشبع وقلّل من شعورهم بالجوع، مما يُعزز دوره في إنقاص الوزن.

7- مشروبات غنية بالبروتين

المشروبات البروتينية تُساعد على كبح الشهية وتقليل الإحساس بالجوع، كما تمنح شعورًا بالشبع لفترة أطول، وهو ما يُعد عاملاً مهمًا عند محاولة التخلص من الوزن الزائد.

8- عصير الخضار

أظهرت الدراسات أن شرب عصير الخضروات، مع الالتزام بنظام غذائي صحي، يُساعد بشكل ملحوظ على فقدان الوزن، وذلك بخلاف عصائر الفواكه التي تحتوي على نسب أعلى من السكريات.

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