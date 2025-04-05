نحس وفقر.. 3 أبراج لا يحالفها الحظ في أول أبريل

كتبت- نرمين ضيف الله:

في بداية شهر أبريل، قد يشعر البعض بتقلبات غير معتادة في حظهم، خصوصًا فيما يتعلق بالمال والفرص المهنية.

وفي هذا الشهر، هناك بعض الأبراج التي من المرجح أن تواجه تحديات أكبر من غيرها، قد تشمل أزمات مالية أو ضغوطًا على الصعيد الشخصي أو المهني.

وفقًا لما ذكره خبير الأبراج وعلم الأرقام والفلك محمد صبحي في تصريح لـ"مصراوي"، فإن بعض الأبراج قد تجد نفسها في موقف صعب، ما قد يجعلها تشعر بأن الحظ ليس في صفها، وتشمل: