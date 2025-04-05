أغرب طلب زواج في مصر.. ثمانيني يبحث عن فتاة عشرينية لسبب عجيب

كتبت- أسماء العمدة:

في ظل التحديات التي يواجهها الشباب في العثور على شريك الحياة المناسب، أصبحت مكاتب الزواج وجهة يلجأ إليها الكثيرون لتسهيل هذه المهمة، عبر تقديم خدمات متنوعة، بدءًا من نشر الإعلانات وصولًا إلى التوفيق بين الراغبين في الزواج وفقًا للمواصفات والشروط التي يحددونها.

إحدى العاملات في هذا المجال السيدة سمية، التي تمتلك خبرة تمتد لـ15 عامًا، تروي تجربتها قائلة: "أنشر الإعلانات، ويتواصل معي الراغبون في الزواج، ويقدمون مواصفات شريك الحياة المطلوب، بالإضافة إلى صور بطاقاتهم وبياناتهم الشخصية، وبعد ذلك أعرفهم ببعضهم في مكتبي، ثم يتولون هم الأمر".

أغرب المواقف الغريبة

وتضيف سمية في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أنه من أغرب المواقف التي واجهتها، عندما تقدم إليّها مسن يبلغ من العمر 80 عامًا يطلب الزواج من فتاة عشرينية، بهدف إنجاب وريث له، والغريب في الأمر أن الرجل المسن متزوج منذ 55 عامًا، لكنه لم يرزق بأطفال، وهو ما دفعه للبحث عن عروس شابة قادرة على تحقيق حلمه في الأبوة."