واقعة صادمة.. أسود تفترس رجلا حاول التصوير معها لإبهار صديقته

كتب – سيد متولي

في واقعة صادمة شهدتها حديقة حيوانات خاصة في أوزبكستان، افترست ثلاثة أسود رجلا أثناء محاولته التصوير معها لإبهار صديقته.

وبحسب ديلي ميل، اكتشف الحارس أن الأسود الثلاثة خرجت من القفص، بسبب ترك الباب مفتوحا عن طريق الخطأ، وتوجهت إلى ساحة داخلية، ليقرر توثيق محاولته السيطرة على الأسود بمقطع فيديو كان يعتزم إرساله لاحقا إلى صديقته.

وفتح الحارس باب الساحة مع مراقبة الأسود له بهدوء، ونادى أحدها بـ "سيمبا" محاولا تهدئته، إلا أنه باغته بهجوم عنيف بعد دقائق من التصوير، ليصرخ قبل أن ينقطع التسجيل.

وقتلت الأسود الحارس والتهمت جزءا من جسده، قبل أن يتدخل رجال الإنقاذ ويتمكنوا من تخدير أسدين، وقتلوا الثالث بالرصاص.

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