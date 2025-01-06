كيف واجه المصريون القدماء أبرد شهر في السنة؟- لن تصدق ما فعلوه

كتبت- أسماء مرسي:

يشتهر شهر كيهك بأنه أبرد شهور السنة، لكن استطاعوا المصريون القدماء بفضل ذكائهم وعبقريتهم التغلب على برودة الطقس والأمطار الغزيرة بطرق مبتكرة.

تحديات الطقس والسيول

الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، قال لـ"مصراوي" إن رغم أن فيضان النيل كان نعمة للمصريين القدماء، إلا أنهم كانوا يواجهون تحديات أخرى مرتبطة بالطقس، مثل الأمطار الغزيرة والسيول التي كانت تضرب المنطقة في بعض الأحيان، خاصة خلال شهر كيهك.

عبقرية هندسية فريدة

وللتغلب على هذه التحديات، ابتكر المصريون القدماء حلولا هندسية مبتكرة لحماية معابدهم ومبانيهم من أضرار السيول والطقس البارد، فقاموا ببناء سدود ضخمة وحوائط صد مميزة لحماية المدن والمزارع من الفيضانات.

أشهر هذه السدود هو "سد الكفرة"، الذي يعتبر أقدم سد في العالم، والذي تم بناؤه من الحجر الجيري بطريقة هندسية متقنة.

هذا السد الشاهق كان يعمل على حجز مياه الفيضانات وتوجيهها إلى قنوات خاصة، ما يحمي الأراضي الزراعية والمباني من التدمير.

حماية التراث الحضاري

ولحماية معابدهم ومبانيهم الأثرية، قام المصريون القدماء بتصميم أنظمة تصريف للمياه داخل هذه المباني، مثل الأخاديد والقنوات التي كانت تعمل على توجيه المياه بعيدا عن الجدران والأعمدة، ما يحافظ عليها من التلف.

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