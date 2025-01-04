قطعة من الجنة.. 15 صورة لأجمل مدن في العالم

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كتبت- أسماء العمدة:

هناك العديد من المدن الملونة والجميلة حول العالم، وكل مدينة تتميز بسحرها الفريد الذي يجذب الزوار، هذه المدن لا تُبهج النظر بألوانها فحسب، بل تحمل أيضًا قصصًا وراء هذه الألوان.

ووفقًا لموقعي dailyartmagazine وtimesofindia إليك 8 مدن تتميز بألوانها الزاهية التي تجذب الزوار من كل مكان

شفشاون، المغرب

تُعرف باسم "المدينة الزرقاء" بسبب طلاء جدران منازلها باللون الأزرق بدرجاته المختلفة، يعطي هذا اللون المدينة مظهرًا ساحرًا وهادئًا.

بوكاب، كيب تاون، جنوب أفريقيا

تشتهر هذه المنطقة بمنازلها المطلية بألوان الباستيل الزاهية والمتنوعة، يعكس هذا التنوع الثقافي والتاريخي للمنطقة.

لا بوكا، بوينس آيرس، الأرجنتين

حيٌّ نابضٌ بالحياة يتميز بمنازله المطلية بألوان جريئة ومبهجة، يعكس هذا الحيُّ تاريخ المهاجرين الذين سكنوه.

بورانو، فينيسيا، إيطاليا

جزيرة صغيرة في بحيرة فينيسيا تشتهر بمنازلها المطلية بألوان زاهية ومختلفة، يُقال إن هذه الألوان كانت تُستخدم لتمييز منازل الصيادين عند عودتهم من البحر في الضباب.

جودبور، الهند

تُعرف باسم "المدينة الزرقاء" أيضًا، حيث تُطلى معظم منازلها باللون الأزرق، يُعتقد أن هذا اللون يُساعد على تبريد المنازل في المناخ الحار.

فالبارايسو، تشيلي

مدينة ساحلية تتميز بمنازلها المطلية بألوان زاهية وجريئة، بالإضافة إلى رسومات الجرافيتي المنتشرة في شوارعها.

كولمار، الألزاس، فرنسا

مدينة ساحرة تتميز بمبانيها الخشبية الملونة التي تعكس الطراز المعماري التقليدي للمنطقة.

غواناخواتو، المكسيك

مدينة تاريخية تتميز بمبانيها المطلية بألوان زاهية وشوارعها الضيقة والمتعرجة.

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