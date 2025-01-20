العشاء الأول.. لماذا يتناول المصريون "الوسويسة" في ليلة الدخلة؟

كتبت- أسماء العمدة:

تناول "الوسويسة" من العادات الشائعة في بعض المناطق وخاصة الأرياف وصعيد مصر، حيث يُوليها أهل العروسين اهتمامًا كبيرًا، ويحرصون على تقديم أفضل وأشهى الأطعمة للعروسين في ليلة العمر.

وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور محمد أمين، خبير التراث الشعبي، إنّ "الوسويسة" تعرف في بعض المناطق وخاصة في الأرياف، بأنها وجبة العشاء التي يتناولها العروسان ليلة الزفاف في غرفة نومهما، وغالبًا ما تتكون هذه الوجبة من أطباق تقليدية مثل الفطير والعسل، وفي أحيان أخرى قد تشمل اللحوم مقل البط والأوز الحمام وغيرها، وتصل إلى عش الزوجية "كاحتفال من أهل العروس".

ورجّح "أمين" في تصريحات لـ"مصراوي"، أن سبب تسمية هذه الوجبة بـ"الوسويسة" يعود إلى فكرة "عشاء الاتفاق" الذي تتولى تجهيزه أسرة العروسية وتقدم فيه أشهى الأطعمة كهدية للعروسين.

وأوضح أنه في بعض المناطق لا يقتصر الاحتفال بالزواج على يوم واحد، بل يمتد لأسبوع كامل أو حتى أكثر، خلال هذه الفترة، تُقام ولائم وعزائم يومية أو شبه يومية، يحضرها الأهل والأقارب والأصدقاء والجيران.

وأضاف أن هذا الترابط الاجتماعي يسري في المجتمع بشكل متبادل تماشيًا مع مبدأ "اللي اتعزم يعزم"، ويختلف من مجتمع إلى آخر، وفي الكثير من الأحيان تحاول بعض الأسر الإسراف في تقديم والولائم سواء للضيوف أو للعروسين، تعبيرا عن علو مكانتها الاجتماعية.

واختتم بالإشارة إلى أنه في بعض المناطق الأخرى، تُشير "الوسويسة" إلى مبلغ من المال يدفعه العريس لأهل العروس لشراء مستلزمات الفرح أو تجهيز منزل الزوجية، هذا المبلغ يُعتبر جزءًا من التكاليف التي يتحملها العريس في سبيل الزواج.

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