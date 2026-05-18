أثار مقطع فيديو متداول للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما اعتقد مستخدمون أن ترامب كان يحاول التجسس على ملاحظات الرئيس الصيني خلال فعالية رسمية في العاصمة الصينية بكين.

الفيديو الذي حصد ملايين المشاهدات خلال ساعات، أظهر ترامب وهو يوجه نظره نحو دفتر موضوع أمام شي جين بينج، عقب نهوض الأخير للحظات من مقعده، ما دفع متابعين إلى تداول ادعاءات بأن الرئيس الأمريكي كان يحاول الاطلاع على ملاحظات خاصة بنظيره الصيني.

حقيقة فيديو ترامب المتداول

ووفقا لتحليل نشرته شبكة CNN، فإن الدفتر الذي ظهر في المقطع كان يحمل ختم الرئاسة الأمريكية، ما يشير إلى أنه يعود لترامب نفسه، ويرجح أنه كان يحتوي على نسخة من خطابه أو ملاحظاته المترجمة، وليس دفتر الرئيس الصيني كما أشيع.

كما أظهرت لقطات لاحقة من الفيديو ترامب وهو يتجه نحو منصة إلقاء الكلمة حاملا الدفتر ذاته، قبل أن يفتحه ويقرأ منه خلال خطابه الرسمي، وهو ما دعم الرواية التي نفت محاولته الاطلاع على أوراق شي جين بينغ.

ترامب بعد مغادرة بكين: نتجسس على الصين كما تتجسس علينا

وأدلى ترامب بتصريحات مثيرة عقب مغادرته العاصمة الصينية بكين، تحدث خلالها عن ملفات التجسس والتعاون التكنولوجي والعلاقات مع الصين، إلى جانب تعليقه على مستقبل الحرب مع إيران.

وقال ترامب، خلال لقاء مع الصحفيين، إن الصين تتجسس على الولايات المتحدة كما تقوم واشنطن أيضا بالتجسس على بكين، مضيفا: "الصين تتجسس علينا ونحن نتجسس عليهم"، مشيدا في الوقت نفسه بالقدرات الصناعية الصينية، واصفا إياها بأنها "قدرة تصنيع رائعة".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه ناقش مع نظيره الصيني شي جين بينغ ملفات التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين ما تزال تحظى باهتمام واسع رغم التوترات السياسية والاقتصادية القائمة.

وأضاف ترامب، في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ملف الرسوم الجمركية على البضائع الصينية لم يكن مطروحا للنقاش خلال زيارته إلى بكين، كاشفا عن عزمه توجيه دعوة رسمية إلى الرئيس الصيني لزيارة الولايات المتحدة خلال شهر نوفمبر المقبل.

وعند سؤاله عن مستقبل الحرب على إيران، أجاب ترامب بتصريح مقتضب أثار الجدل، قائلا: "أنا من يعلم ماذا سيحدث في مستقبل حرب إيران".

وفي سياق الزيارة، أمضى ترامب صباحه الأخير داخل مجمع "تشونجنانهاي"، المقر شديد السرية للقيادة الصينية والحزب الشيوعي الحاكم، حيث اصطحبه شي جين بينغ في جولة داخل الحدائق التاريخية للمجمع وسط إجراءات أمنية مشددة.

ووفقا لما أوردته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أبدى ترامب إعجابه بالورود الموجودة داخل المجمع، فيما عرض الرئيس الصيني إرسال بذور منها إليه، قبل أن يعقد الزعيمان جلسة مباحثات تخللتها مأدبة غداء وشاي.

ويعد "تشونجنانهاي" أحد أكثر المواقع تحصينا وسرية في الصين، ويشبه من حيث الأهمية السياسية البيت الأبيض في الولايات المتحدة أو الكرملين في روسيا، فيما تخضع صوره ومعلوماته لإجراءات رقابية صارمة، مع تأمينه بواسطة وحدة عسكرية نخبوية مكلفة بحماية كبار قادة الحزب الشيوعي الصيني.

