مهرها قتل أسد.. أغرب عادات وتقاليد الزواج في العالم (فيديو)

كتبت- أسماء العمدة:

تختلف تقاليد الزواج بشكل كبير من ثقافة إلى أخرى، وتضم بعض هذه العادات ما يبدو غريبًا أو حتى صادمًا للبعض.

تداول أحد رواد منصة "تيك توك" بعض عادات الزواج السائدة في بعض الثقافات، وفي الفيديو طُلب من العريس أن يثبت شجاعته وقدرته على حماية العروس وعائلتها، من خلال اصطياد أسد مفترس وقتله.

وكان قتل الأسد يُعتبر رمزًا لقدرة العريس على توفير الحماية والرزق لزوجته المستقبلية، فإذا تمكن من قتل الأسد، كان يُسمح له بالزواج من حبيبته، أما إذا لم يكن قادرًا على فعل ذلك أو رفضه، فإنه يُحرم من الزواج من أي عروس تختارها عائلته.

اقرأ أيضا:

3 أبراج لن يحالفها الحظ في شهر ديسمبر.. هل برجك منهم؟

أغلى 6 أبقار في العالم.. إحداها وصل سعرها 240 مليون جنيه

تظهر فقط لدى النساء.. 5 أعراض تنذر بالإصابة بالسكري

عادة خطيرة في الليل تدمر الكبد- توقف عنها فورا

دار جنازات تقدم خدمة "مقهى التابوت" للزوار.. ما القصة؟