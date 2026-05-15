يعد السمك من أبرز الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية الداعمة لصحة الدماغ، بفضل احتوائه على فيتامين B12، والكولين، وأحماض أوميجا-3 الدهنية، التي تلعب دورا أساسيا في دعم وظائف الجهاز العصبي.

وتشير بيانات غذائية إلى أن إدراج السمك ضمن النظام الغذائي قد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالتدهور المعرفي الخفيف ومرض الزهايمر.

وبحسب موقع ديلي ميرور، فإن تناول السمك خلال فترة الحمل ينعكس بشكل إيجابي على صحة الأم ونمو الجنين، نظرا لما يحتويه من عناصر غذائية أساسية.

وفيما يلي أبرز الفوائد المحتملة لتناول السمك للحامل:

1- يدعم نمو أعصاب الجنين ودماغه بشكل سليم، بفضل الأحماض الدهنية غير المشبعة "أوميجا-3" الضرورية لتطور الجهاز العصبي.

2- قد يساهم في تقليل خطر الإصابة بمتلازمة الأيض، وهي حالة ترتبط باضطرابات في وظائف الجسم وقد تؤدي إلى أمراض مثل السكري وأمراض القلب وهشاشة العظام.

3- يعزز صحة الدماغ لدى الأم والجنين، بما يساعد على تحسين التركيز، وتقليل احتمالات التدهور المعرفي، وتأخير شيخوخة الدماغ.

4- قد يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع، ما يجعله خيارا غذائيا مفيدا للحوامل اللاتي يعانين من ارتفاع ضغط الدم.

ويؤكد مختصون أن تناول السمك باعتدال ضمن نظام غذائي متوازن خلال الحمل قد يساهم في دعم الصحة العامة للأم ونمو الجنين بشكل أفضل، مع ضرورة اختيار الأنواع الآمنة وتجنب الإفراط في تناوله.

