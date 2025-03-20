"عيد على ست الحبايب".. 15 صورة لـ أجمل رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأم

عيد الأم هو مناسبة خاصة لتكريم الأمهات وتقديرهن على كل ما قدمنه من حب وتضحية.

في هذا الصدد، إليكم أجمل رسائل وعبارات التهنئة التي يمكنك استخدامها للتعبير عن مشاعرك وحبك لوالدتك في عيد الأم، وفقا لموقعي "timesofindia" و"goodhousekeeping".

- أمي، حبك هو نوري الذي أضاء لي كل لحظة عصيبة، عيد أم سعيد لأروع امرأة في حياتي.

- في هذا اليوم المميز، أريدك أن تعلمي أن أحبك كثيرا، شكرا لكِ على كل شيء يا أمي.

- قد تكونين بالنسبة للعالم مجرد شخص، لكنكِ بالنسبة لي العالم أجمع، عيد أم سعيد يا أمي.

- أمي العزيزة، قوتك وصمودك وحبك غير المشروط يُلهمني كل يوم، شكرا لكِ لأنك سندي.

- أمي، حبك لا حدود له، ولطفك لا حدود له، اليوم، أحتفل بكِ وبكل ما أنتِ عليه.

- أتمنى لكِ عيد أم مليئا بالفرح والضحك وكل الحب الذي تستحقينه.

- أتمنى لكِ عيد أم جميلا ومشرقا كجمالك يا أمي، شكرا لكِ لأنك قلب عائلتنا وروحها.

- أمي، أتمنى لك يوما مليئا بلحظات من الاسترخاء والدلال، أنتِ تستحقين كل الحب في العالم.

- لك مكانة خاصة في قلبي، أنا ممتنة لك جدا، لقد دعمتني دائمًا، عيد أم سعيد.

- أنت أفضل صديق لي وأم رائعة، أتمنى لكِ يوما مليئا بالاسترخاء والحب.

- أمي، أنتِ الوحيدة التي تعرف كيف تجعلني أضحك حتى في أسوأ أيامي، عيد أم سعيد.

- أتمنى لكِ كل الحب والسعادة التي تستحقينها، أتمنى لكِ عيد أم سعيدا.

- أمي، أنتِ أغلى ما في الوجود، أنتِ القلب الذي ينبض بالحب والحنان، أدعو الله أن يحفظك لنا وأن يمنحك الصحة والعافية.