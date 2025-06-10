علاج طبيعي.. 5 أطعمة تساعد على الهضم وتهدئة أمعائك

كتب – سيد متولي

صحة الأمعاء أمر أساسي لصحة الجسم بشكل عام، فهي تؤثر على الهضم، والمناعة، والدماغ، والمزا، وقد تُسبب الأمعاء غير الصحية مشكلات عديدة، بدءًا من الإمساك والانتفاخ وصولًا إلى ارتجاع المريء والالتهاب.

والخبر السار هو أن الطبيعة غنية بالعديد من الأطعمة التي تُساعد جهازك الهضمي على العمل بشكل طبيعي وتحافظ على صحة ميكروبيوم أمعائك، فيما يلي أفضل 5 أطعمة مفيدة للأمعاء وأسباب فعاليتها في استعادة توازن جهازك الهضمي، بحسب موقع هيلث.

الزبادي: بروبيوتيك طبيعي

الزبادي من أبسط مصادر البروبيوتيك، فهو بكتيريا حية تُعزز نمو بكتيريا الأمعاء الصحية.

تناول الزبادي بانتظام للحفاظ على الهضم، كما يُحسّن هضم اللاكتوز ويُعالج الإمساك.

تناول الزبادي العادي وغير المُحلى لتجنب السكر الزائد الذي يُدمر بكتيريا الأمعاء.

الكيوي: حل مريح للإمساك

الكيوي غنيٌّ بإنزيمات الأكتينيدين والألياف، وهو علاج عشبي ممتاز للإمساك، كما أن تناول حبتين من الكيوي يوميًا يُحسّن من تواتر ونوعية التبرز لدى مرضى متلازمة القولون العصبي، كما أن خصائصه المضادة للالتهابات ومحتواه المائي يجعله فاكهةً لطيفةً على المعدة المتهيجة.

الزنجبيل: عامل مضاد للالتهابات والانتفاخ

استُخدم الزنجبيل لقرون لتخفيف الغثيان والانتفاخ وعسر الهضم، فهو مُنشِّط لإنزيمات الهضم، ويُنشِّط حركة المعدة، ويُهدِّئ الجهاز الهضمي.

شرب شاي الزنجبيل بعد الوجبات يُقلِّل الشعور بالشبع ويمنع الانتفاخ الناتج عن بطء الهضم.

الكركم: يخفف التهاب الأمعاء

الكركمين، المكون النشط في الكركم، مضاد قوي للالتهابات ومضاد للأكسدة.

يُستخدم الكركمين لتخفيف التهاب الأمعاء، وخاصةً في حالات التهاب القولون التقرحي وداء كرون، كما يُحفز الكركم إفراز العصارة الصفراوية، ما يُساعد على هضم الدهون وامتصاص العناصر الغذائية.

الموز: يساعد على الهضم وارتجاع الحمض

الموز فاكهة سهلة الهضم، ولها ميزتان: أليافه تُنظّم حركة الأمعاء، وتأثيره الطبيعي المضاد للحموضة يُعاكس حموضة المعدة، لذا فهو مفيد لتخفيف ارتجاع المريء.

كما أن الفواكه الغنية بالبكتين، مثل الموز، تُساعد على تماسك البراز ورخاوته في حالات الإسهال.

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