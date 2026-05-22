إعلان

احذر تجاهلها.. علامات خطيرة تظهر مع الدوخة قد تستدعي زيارة الطبيب

كتب : نورهان ربيع

10:00 م 22/05/2026

الدوخة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يشعر الكثيرون في بعض الأحيان بالدوخة والدوار، إلا أن الجميع يتجاهل هذا الشعور ويعتبره أمر بسيط ويحدث للجميع، ولكن على الرغم من أن هذه


رغم أن الشعور بالدوخة قد يكون بالفعل بسيطا، إلا أنه أحيانا يخفي مشكلات صحية خطيرة تستدعي زيارة الطبيب.

ووفقا لموقع mayoclinic، فإن الأعراض الخطيرة التي تصاحب الشعور بالدوخة وتكشف عن مشكلة صحية تشمل الآتي:

تكرارها.

بدايتها المفاجئة.

تأثيرها على حياتك اليومية.

استمرارها لفترة طويلة.

عدم وجود سبب واضح لها.

ومن الضروري طلب الرعاية الطبية الطارئة إذا كنت تعاني من دوار أو دوخة شديدة وجديدة مصحوبة بأي من الأعراض التالية:

ألم مثل صداع شديد مفاجئ أو ألم في الصدر.

تسارع أو عدم انتظام ضربات القلب.

فقدان الإحساس أو الحركة في الذراعين أو الساقين، أو التعثر أو صعوبة المشي، أو فقدان الإحساس أو الضعف في الوجه.
صعوبة في التنفس.

إغماء أو نوبات صرع.

مشاكل في العينين أو الأذنين، مثل ازدواج الرؤية أو تغير مفاجئ في السمع.

تشوش أو صعوبة في الكلام.

قيء مستمر.

اقرأ أيضًا:

أسباب الدوخة المفاجئة.. لماذا نشعر أحيانا بالدوار عند الوقوف؟

ما سر الشعور بالدوار عند الاستيقاظ من النوم صباحا ؟

اعرف برجك من تاريخ ميلادك

الدوخة الدوار صحة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ما الفارق بين جراحة السمنة وعملية التكميم لإنقاص الوزن؟
أخبار مصر

ما الفارق بين جراحة السمنة وعملية التكميم لإنقاص الوزن؟
بالصور| حضور العرض الخاص لـ فيلم 7Dogs يلتقطون الصور مع كلبين على السجادة
سينما

بالصور| حضور العرض الخاص لـ فيلم 7Dogs يلتقطون الصور مع كلبين على السجادة
بيان مهم من الداخلية بشأن إطعام الكلاب الضالة في الشارع
حوادث وقضايا

بيان مهم من الداخلية بشأن إطعام الكلاب الضالة في الشارع
ترامب يعلق على استقالة مديرة الاستخبارات الأمريكية.. ماذا قال؟
شئون عربية و دولية

ترامب يعلق على استقالة مديرة الاستخبارات الأمريكية.. ماذا قال؟
قصة دبدوب لم يفارق أريكة الملكة إليزابيث (صور)
علاقات

قصة دبدوب لم يفارق أريكة الملكة إليزابيث (صور)

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

بسبب أعمال صناعية.. هزة أرضية خفيفة شرق القاهرة بقوة 2.1 ريختر
بدء تداول السكر في البورصة السلعية.. كيف تستفيد الأسواق من هذا القرار؟
بناةُ الهرم الأكبر جعلوه مقاومًا للزلازل.. كيف حدث ذلك طوال 4600 عام؟