مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يبدأ الكثير من المسلمين في شراء الأضاحي، والتي يكون معظمها من الضأن كالخراف والماعز.

وينطوي لحم الضأن على العديد من الفوائد والأضرار التي تؤثر عل الجسم، والتي نوضحها في السطور التالية وفقا لموقع healthline.

فوائد تناول لحم الضأن

1-الحفاظ على كتلة العضلات

يعد اللحم من أفضل المصادر الغذائية للبروتين عالي الجودة، فهو يحتوي على جميع الأحماض الأمينية التسعة التي يحتاجها الجسم، ويعرف بالبروتين الكامل، ويعد البروتين عالي الجودة بالغ الأهمية للحفاظ على كتلة العضلات، وخاصة لدى كبار السن.

2-تحسين الأداء البدني

لا يساعد لحم الضأن على الحفاظ على كتلة العضلات فحسب، بل قد يكون مهما أيضا لوظائفها، إذ يحتوي على حمض بيتا ألانين الأميني، الذي يستخدمه الجسم لإنتاج الكارنوزين، وهي مادة ضرورية لوظائف العضلات.

3-الوقاية من فقر الدم

يعتبر اللحم من أفضل المصادر الغذائية للحديد، فهو لا يحتوي فقط على حديد الهيم وهو شكل من الحديد سهل الامتصاص بل يحسن أيضا امتصاص الحديد غير الهيمي، وهو شكل الحديد الموجود في النباتات، لذا فإنه يقي من الإصابة بالأنيميا وفقر الدم.

أضرار تناول لحم الضأن

1-لحم الضأن والسرطان

تشير العديد من الدراسات الرصدية إلى أن الأشخاص الذين يتناولون كميات كبيرة من اللحوم الحمراء معرضون لخطر متزايد للإصابة بسرطان القولون مع مرور الوقت، إذ قد تزيد بعض المواد الموجودة في اللحوم الحمراء من خطر الإصابة بالسرطان، بما في ذلك الأمينات الحلقية غير المتجانسة، والتي توجد بكميات كبيرة نسبيا في اللحوم المطبوخة جيدا أو المطهوة أكثر من اللازم، لذا يجب عدم الإفراط في تناول لحم الضأن المطهو أكثر من اللازم.

2-اللحوم الحمراء وأمراض القلب

تشير بعض الدراسات إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب عند تناول كميات كبيرة من اللحوم المصنعة وغير المصنعة، بينما تشير دراسات أخرى إلى زيادة الخطر عند تناول اللحوم المصنعة فقط، أو عدم وجود أي تأثير على الإطلاق، وقد أظهرت الدراسات أن لحم الضأن قليل الدهن له تأثيرات مشابهة لتأثيرات الأسماك أو اللحوم البيضاء، مثل الدجاج، ولكن يجب عدم الإفراط فيه.

اقرأ أيضًا:

ليس للجميع.. فئات معرضة لمخاطر صحية عند تناول لحم الضأن

لحوم الأضاحي.. فوائد عديدة للضأن وطريقة آمنة لتناوله



