كتب- أحمد فوزي:

الكوليسترول مادة شمعية شبيهة بالدهون، تدور في الدم، يحتاجها الجسم لبناء الخلايا الصحية، يؤدي ارتفاع نسبتها إلى أمراض القلب والأوعية الدموية، إذا لم يتم تداركها فقد تؤدي للوفاة.

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، كل ما يتعلق بالكوليسترول، بداية من أسباب ارتفاعه في الدم، والأطعمة التي تسببه وكيفية خفض مستوياته، وفقا لـ" verywellhealth&onlymyhealth"

ما أعلى مستوى مناسب للكوليسترول؟

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، في تصريحات تلفزيونية، إنه يجب الحذر من ارتفاع الكوليسترول، إذ لا يجب أن تزيد مستوياته عن 200، منوهًا بضرورة الحرص على اتباع نظام غذائي خال من الكوليسترول.

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ما الوزن المثالي لمرضى الكوليسترول؟

وشدد موافي على مرضى الكوليسترول الحفاظ على وزن مثالي، وقوام متناسق عند نسبة 25، محذرا من تناول الطعمة المصنعة والجاهزة والمقليات، ناصحًا بتناول الخضروات والفواكه، والاعتماد عليه في النظام الغذائي بشكل دائم ومستمر، مشيرا إلى أهميتها في إدارة الكوليسترول وذلك نظرًا لإحتوائها على الألياف وخلوها من الدهون.

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من أين تحصل على الكوليسترول؟

وأشار الدكتور حسام موافي، إلى أن الكوليسترول يأتي من مصدرين رئيسيين هما:

- الكبد.

- النظام الغذائي.

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ما أسباب ارتفاع الكوليسترول؟

ووفقا "verywellhealth"، تنتج ارتفاع نسبة الكوليسترول عن نمط حياة غير صحي، إذ يمكن للنظام الغذائي أن يؤثر بشكل كبير على مستوى الكوليسترول في الدم، إضافة إلى العوامل الأخرى المساهمة في ارتفاع الكوليسترول كما يلي:

- قلة التمارين الرياضية.

- التدخين.

- الكحول.

- الإجهاد.

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ما الأطعمة الغنية بالكوليسترول؟

- اللحوم.

- الأسماك.

- المأكولات البحرية.

- البيض.

- السمنة.

- الجبن.

- الزبادي.

- منتجات الألبان الأخرى.

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كيفية خفض مستويات الكوليسترول؟

أسرع طريقة لخفض مستويات الكوليسترول هي إجراء تغييرات صحية على نمط الحياة، باتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة وتناول الأدوية التي يصفها الطبيب المعالج.

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هل ارتفاع الكوليسترول وراثي؟

ووفقًا لـ"onlymyhealth"، فإن فرط كوليسترول الدم العائلي هو شكل وراثي من ارتفاع الكوليسترول، ويفحص الطبيب مستوى الكوليسترول ويراقب الحالة إذا كان لدى الشخص تاريخ عائلي من ارتفاع الكوليسترول أو نوبات قلبية مفاجئة.

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وتُعد الرواسب الدهنية تحت الجلد، وخاصة حول العينين، من الأعراض الشائعة لهذا النوع من ارتفاع الكوليسترول