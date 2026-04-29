إعلان

تصريحات العوضي المثيرة حول البطيخ والمانجو.. هل تسمم الأمعاء؟ طبيب يحسم الجدل

كتب : أسماء العمدة

07:30 م 29/04/2026 تعديل في 07:44 م

الطبيب ضياء العوضي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أثار تصريح منسوب للدكتور ضياء العوضي حالة من الجدل، بعدما حذر من تناول البطيخ، مشيرًا إلى احتمال تسببه في مشكلات بالمعدة والأمعاء والقولون، نتيجة احتوائه على مادة وصفها بـ"كوم برسين" واعتبرها سامة.

في المقابل، رد الدكتور وائل صلاح، استشاري العلاج الطبيعي والتغذية، موضحا أن هذه المخاوف غير دقيقة، مؤكدا أن البطيخ يُعد من الفواكه الصيفية المفيدة، حيث يحتوي على نسبة عالية من المياه، إلى جانب فيتاميني A وC، كما يتميز بانخفاض سعراته الحرارية، ما يجعله مناسبا لمختلف الفئات عند تناوله باعتدال.

وأضاف من خلال تصريحاته لمصراوي، أن البطيخ غني بمضادات الأكسدة والبيتا كاروتين، وهي عناصر تساهم في تحسين نضارة البشرة ومقاومة التجاعيد، فضلًا عن دعم الصحة العامة.

وفيما يتعلق بالمانجو، أوضح صلاح أنها أيضًا فاكهة صيفية غنية بفيتامين C، إلا أن نسبة السكر بها أعلى مقارنة بالبطيخ، لذلك يُنصح بعدم الإفراط في تناولها، خاصة لمرضى السكري أو من يتبعون حميات غذائية.

واختتم صلاح على أن الاعتدال في استهلاك الفواكه يظل العامل الأهم لتحقيق أقصى استفادة صحية وتجنب أي آثار سلبية محتملة.

نظام الطيبات ضياء العوضي الفواكه الصيفية الجهاز الهضمي البطيخ

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

