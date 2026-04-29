أثار تصريح منسوب للدكتور ضياء العوضي حالة من الجدل، بعدما حذر من تناول البطيخ، مشيرًا إلى احتمال تسببه في مشكلات بالمعدة والأمعاء والقولون، نتيجة احتوائه على مادة وصفها بـ"كوم برسين" واعتبرها سامة.

في المقابل، رد الدكتور وائل صلاح، استشاري العلاج الطبيعي والتغذية، موضحا أن هذه المخاوف غير دقيقة، مؤكدا أن البطيخ يُعد من الفواكه الصيفية المفيدة، حيث يحتوي على نسبة عالية من المياه، إلى جانب فيتاميني A وC، كما يتميز بانخفاض سعراته الحرارية، ما يجعله مناسبا لمختلف الفئات عند تناوله باعتدال.

وأضاف من خلال تصريحاته لمصراوي، أن البطيخ غني بمضادات الأكسدة والبيتا كاروتين، وهي عناصر تساهم في تحسين نضارة البشرة ومقاومة التجاعيد، فضلًا عن دعم الصحة العامة.

وفيما يتعلق بالمانجو، أوضح صلاح أنها أيضًا فاكهة صيفية غنية بفيتامين C، إلا أن نسبة السكر بها أعلى مقارنة بالبطيخ، لذلك يُنصح بعدم الإفراط في تناولها، خاصة لمرضى السكري أو من يتبعون حميات غذائية.

واختتم صلاح على أن الاعتدال في استهلاك الفواكه يظل العامل الأهم لتحقيق أقصى استفادة صحية وتجنب أي آثار سلبية محتملة.

اقرأ أيضًا:

أستاذ بالقومي للبحوث يرد على جدل نظام الطيبات: هل يغني عن الأدوية؟

بعد جدل نظام الطيبات.. هل الدجاج فعلا مضر؟

بعد جدل نظام الطيبات للعوضي.. فيديو قديم لمصطفى محمود حول علاقة الأكل بالجسم

بعد تحذيرات العوضي من "الكبد والقوانص".. طبيب يرد على نظام الطيبات