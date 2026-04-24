بعد 12 عامًا في الغيبوبة.. استيقاظ مفاجئ يغير حياة أسرة بالكامل ويكشف سرًا صادمًا

كتب - محمود عبده :

08:00 م 24/04/2026

في واقعة طبية نادرة، استفاق مارتن بيستوريوس، الشاب الجنوب أفريقي، من غيبوبة استمرت 12 عاما كاملة، كان خلالها غير قادر على الحركة أو الكلام أو حتى تحريك عينيه، ليكتشف أنه بلغ الرابعة والعشرين من عمره دون أن يشعر بمرور الوقت.

وبحسب صحيفة "الإندبندنت"، فإن بعض حالات إصابات الدماغ الشديدة الناتجة عن الحوادث أو الأزمات القلبية قد تضع المرضى في حالة يعتقد معها أنهم فاقدو الوعي بالكامل، رغم وجود نشاط دماغي جزئي، وهي ما تعرف طبيا باسم "الحالة الخضرية الدائمة".

ما هي الحالة الخضرية الدائمة؟

وتشير هذه الحالة إلى أن المريض قد يبقي عينيه مفتوحتين ويتفاعل بصريا مع محيطه، لكنه غير قادر على الاستجابة للأوامر أو القيام بأي حركة إرادية، وقد تستمر هذه الحالة لسنوات طويلة دون تحسن واضح.

وتوضح دراسات طبية أن بعض المرضى في هذه الحالة قد يكونون في وعي جزئي بما يحدث حولهم، رغم عجزهم التام عن التواصل أو التعبير عن إدراكهم لما يدور.

وفي حالة مارتن بيستوريوس، كشفت تقارير أنه أخبر عائلته لاحقا بأنه كان يسمع ويدرك ما يحدث حوله طوال فترة الغيبوبة، لكنه لم يكن قادرا على إظهار أي رد فعل، مشيرا إلى أنه سمع عبارات مؤلمة، من بينها ما قالته والدته أثناء رعايته، حين تمنت موته بسبب اليأس من حالته.

كيف يتغذى مريض الغيبوبة؟

يعتمد الأطباء على تغذية المرضى في حالات الغيبوبة عبر أنابيب تغذية تمر من الأنف إلى المعدة، لضمان توفير العناصر الغذائية الأساسية واستمرار الوظائف الحيوية خلال فترة فقدان الوعي.

