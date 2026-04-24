في وقت تتزايد فيه أنماط الأكل غير الصحي عالميا، يكشف تقرير طبي حديث عن أن سلوك الإنسان الغذائي تحكمه آليات عصبية معقدة، قد تجعل الشهية تعمل بشكل منفصل عن احتياجات الجسم الفعلية من الطاقة.

وبحسب صحيفة "الغارديان"، أوضح التقرير الفارق بين مفهومي "الجوع" و"الشهية"، مشيرا إلى أن البيئة الغذائية المعاصرة باتت تؤثر مباشرة على أنظمة التحكم في الدماغ، ما يفسر صعوبة مقاومة الأطعمة غير الصحية لدى كثيرين.

ونقل التقرير عن البروفيسور جايلز يو، أستاذ علم الغدد الصماء العصبي بجامعة كامبريدج، أن عملية تناول الطعام لا تعتمد على نظام واحد، بل تدار عبر ثلاث دوائر رئيسية في الدماغ تتحكم في الجوع والشبع والرغبة في الأكل.

كيف يحدد الدماغ شعور الجوع الحقيقي؟

تراقب منطقة تحت المهاد مستويات الطاقة والسكر في الدم، وتطلق إشارات الجوع الحقيقي عند الحاجة إلى الغذاء، بينما يعمل الدماغ الخلفي على رصد تمدد المعدة لإرسال إشارات الشبع والتوقف عن الأكل.

ما دور نظام المكافأة في زيادة الشهية؟

أما الدائرة الثالثة فهي "نظام المكافأة" المرتبط بهرمون الدوبامين، والذي يحفز الرغبة في تناول الطعام بدافع المتعة، حتى في حال عدم وجود حاجة فعلية للطاقة.

وحذر التقرير من ما يعرف بـ"الجوع الاستمتاعي"، حيث يمكن للمؤثرات الحسية مثل الروائح أو شكل الطعام أو حتى صوت تناوله أن تنشط مراكز المكافأة في الدماغ بعيدا عن إشارات الجوع الحقيقية.

كيف يؤثر التوتر على اختياراتنا الغذائية؟

وأشار التقرير إلى أن التوتر والإجهاد الذهني يضعفان قدرة القشرة الجبهية على التحكم في الاندفاعات، ما يدفع الدماغ إلى تفضيل الأطعمة الغنية بالسكريات والدهون باعتبارها مصدر طاقة سريع.

وفي السياق ذاته، حذر عالم الأعصاب الغذائي تيموثي فراي من استغلال بعض شركات الأغذية لهذه الآليات العصبية عبر تطوير منتجات "شديدة الاستساغة"، قد تؤثر تدريجيا على هرمونات تنظيم الطاقة مثل "الليبتين".

واختتم التقرير بالدعوة إلى تبني مفهوم "الوعي الغذائي"، من خلال التوقف لحظة قبل تناول الطعام لتحديد الدافع الحقيقي وراء الرغبة في الأكل، إلى جانب أهمية تدخل السياسات الصحية لتحسين البيئة الغذائية والحد من الأمراض المرتبطة بسوء التغذية.

