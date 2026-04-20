أشار خبراء إلى وجود عامل غير تقليدي قد يسهم في ارتفاع ضغط الدم لدى ملايين الأشخاص حول العالم، بعيدًا عن الأسباب المعتادة المرتبطة بنمط الحياة غير الصحي، نقلا عن ما ذكره موقع "ساينس ألرت".

هل الملح في الطعام هو المصدر الوحيد للصوديوم؟



عادة ما يُربط ارتفاع ضغط الدم بالإفراط في تناول الملح، وقلة النشاط البدني، والتدخين، إلا أن باحثين يشيرون إلى مصدر أقل وضوحًا للصوديوم يتمثل في ملوحة مياه الشرب، خصوصًا في المناطق الساحلية.



كيف تؤثر التغيرات المناخية على مياه الشرب؟



مع ارتفاع منسوب مياه البحر نتيجة تغير المناخ، تتسرب المياه المالحة إلى مصادر المياه العذبة، مما يزيد من تركيز الصوديوم في المياه المستخدمة للشرب والطهي.



ماذا تقول الدراسات عن ملوحة المياه وضغط الدم؟



مراجعة علمية شملت 27 دراسة وأكثر من 74 ألف مشارك أظهرت أن استهلاك مياه أكثر ملوحة يرتبط بارتفاع ضغط الدم، مع زيادة خطر الإصابة به بنسبة تصل إلى 26%.



ما تأثير الملوحة على قراءات ضغط الدم؟



أوضحت النتائج ارتفاع متوسط ضغط الدم الانقباضي بنحو 3.22 ملم زئبق، والانبساطي بنحو 2.82 ملم زئبق لدى الفئات الأكثر تعرضًا للمياه المالحة.



لماذا تُعد المناطق الساحلية أكثر عرضة؟



تُعد المناطق الساحلية الأكثر تأثرًا بسبب اختلاط مياه البحر بالمياه الجوفية، ما يزيد ملوحة المياه التي يعتمد عليها السكان، خاصة في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.



هل يمكن أن نتناول صوديوم دون أن نشعر؟



نعم، يحذر الباحثون من أن الصوديوم قد يُستهلك عبر مياه الشرب دون ملاحظة طعم مالح واضح، مما يزيد من إجمالي الاستهلاك اليومي دون وعي.



هل التركيز على الغذاء كافٍ للوقاية؟



رغم أن الجهود الوقائية تركز على تقليل الملح في الطعام، إلا أن هذه النتائج تسلط الضوء على أهمية العوامل البيئية، مثل جودة مياه الشرب، في الوقاية من ارتفاع ضغط الدم.



ما حجم خطورة هذا العامل مقارنة بالعوامل الأخرى؟



تشير التقديرات إلى أن تأثير ملوحة المياه قد يكون قريبًا من عوامل خطر معروفة مثل قلة النشاط البدني، التي ترفع خطر الإصابة بنسبة تتراوح بين 15% و25%.



هل توجد معايير واضحة لملوحة مياه الشرب؟



حتى الآن، لا تحدد منظمة الصحة العالمية معيارًا دقيقًا لمستويات الصوديوم في مياه الشرب، ما يعكس الحاجة إلى مزيد من الأبحاث في هذا المجال.



بينما يبقى الغذاء المصدر الرئيسي للصوديوم، ينصح الخبراء بالانتباه إلى جودة مياه الشرب عند توفر المعلومات، خاصة في المناطق المعرضة لزيادة الملوحة، مع مراقبة إجمالي استهلاك الصوديوم يوميًا.

