تُعد طرقعة المفاصل من الظواهر الشائعة التي يلاحظها كثيرون يوميًا، سواء عند تحريك الرقبة أو الأصابع أو الركبتين.

ووفقًا لما نشره موقع Healthline، فإن هذه الأصوات غالبًا ما تكون طبيعية، لكنها في بعض الحالات قد تشير إلى مشكلة صحية تستدعي الانتباه.

ما الذي يسبب صوت “الطقطقة”؟

تحدث طرقعة المفاصل نتيجة عدة عوامل، أبرزها:

1- فقاعات الغاز داخل المفصل

يحتوي السائل الزلالي داخل المفاصل على غازات مثل الأكسجين والنيتروجين، وعند تحريك المفصل قد تنفجر هذه الفقاعات، ما يسبب الصوت المميز.

2- حركة الأوتار والأربطة

عند تحرك الأوتار أو الأربطة فوق العظام، قد تُصدر صوتًا مسموعًا، خاصة عند تغيير وضعية الجسم أو ممارسة التمارين.

3- الاحتكاك داخل المفصل

في بعض الأحيان، قد ينتج الصوت عن احتكاك خفيف بين مكونات المفصل، وهو أمر شائع مع التقدم في العمر.

متى تكون طرقعة المفاصل مقلقة؟

رغم أن معظم الحالات طبيعية، إلا أن هناك علامات تستدعي استشارة الطبيب، مثل:

الشعور بألم مصاحب للطقطقة

تورم أو احمرار في المفصل

صعوبة في الحركة

تكرار الصوت بشكل مزعج ومفاجئ

قد تشير هذه الأعراض إلى حالات مثل التهاب المفاصل أو إصابات في الأربطة والغضاريف.

هل طرقعة الأصابع ضارة؟

يؤكد خبراء Healthline أن فرقعة الأصابع بشكل متكرر لا تسبب التهاب المفاصل كما يعتقد البعض، لكنها قد تؤدي إلى ضعف قبضة اليد أو تهيّج الأنسجة المحيطة في بعض الحالات.

كيف يمكن تقليل طرقعة المفاصل؟

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام

الحفاظ على وزن صحي

تجنب الحركات المفاجئة

الإكثار من شرب الماء للحفاظ على ليونة المفاصل

