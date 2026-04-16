نعتقد أحيانا أن كل ما نتناوله من أطعمة آمن، لكن بعض المكونات الشائعة في المطبخ يمكن أن تكون مضرة للصحة إذا لم ننتبه لكميات تناولها أو طريقة تحضيرها.

وفي هذا التقرير، نستعرض لكم الأطعمة التي تضر صحتك دون أن تشعر، وفقا لموقع "webmd".

ماذا تحتوي النواة الصلبة في قلب الكرز؟

تحتوي النواة الصلبة في قلب الكرز على حمض البروسيك، المعروف أيضا بالسيانيد وهو مادة سامة لكن إذا ابتلعتَ واحدة عن طريق الخطأ، فالنوى السليمة تمر عبر الجهاز الهضمي وتخرج من الجهة الأخرى.

لذا تجنب سحق أو قضم النوى أثناء تناولك الكرز.

هل جوزة الطيب تسبب مشكلات صحية؟



يضفي جوزة الطيب نكهة جوزية لذيذة عند إضافتها بكميات قليلة إلى المخبوزات، لكن تناولها بكميات كبيرة قد يسبب مشكلات صحية خطيرة.

تناول ملعقتان صغيرتان منها قد يسبب التسمم للجسم، وذلك لاحتوائها على مادة الميريستيسين، وهي مادة زيتية تسبب الهلوسة والنعاس والدوار والتشوش الذهني والنوبات.

ما المخاطر الصحية الناتجة عن تناول البطاطس الخضراء؟



تكتسب البطاطس لون أخضر عند تعرضها للضوء أو تلفها أو نضجها، ويسبب تناولها الغثيان والإسهال والارتباك والصداع.

لماذا تعتبر الفاصوليا الحمراء النيئة خطرة؟



تحتوي الفاصوليا الحمراء النيئة على أعلى تركيز من الليكتينات وهي مادة سامة قد تسبب ألم شديد في المعدة وقيء وإسهال.

لذا من الأفضل تناول 4-5 حبات فقط من الفاصوليا الحمراء النيئة فقط.

لماذا يعتبر تناول اللوز المر غير المعالج خطيرا؟



يحتوي كلا نوعي اللوز المر والحلو على الأميجدالين، وهو مركب كيميائي يمكن أن يتحول إلى سيانيد، لكن اللوز المر يحتوي على أعلى مستويات منه بكثير.

ويعد اللوز الحلو آمنا للأكل كوجبة خفيفة، لكن تناول اللوز المر غير المعالج يسبب تقلصات وغثيان وإسهال.

