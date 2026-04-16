ما هو الدواء الروسي الجديد لعلاج سرطان الدم؟

أعلنت روسيا الانتهاء من التجارب السريرية لدواء محلي جديد لعلاج سرطان الدم يحمل اسم “أوتزيفرا” (Utzhefra)، مع توقع تسجيله رسميًا في عام 2026، في خطوة تُعد تقدمًا مهمًا في مجال علاج الأورام الدموية، نقلا عن ما ذكره "تاس".

من هي الجهة التي أعلنت عن نتائج التجارب؟

صرّحت الأكاديمية الروسية إيلينا باروفيتشنيكوفا، المديرة العامة للمركز الوطني للبحوث الطبية في أمراض الدم التابع لوزارة الصحة الروسية، بهذا الإعلان خلال مؤتمر أقيم بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس المركز.

ما التقنية المستخدمة في العلاج الجديد؟

أوضحت باروفيتشنيكوفا أن الدواء يعتمد على تقنية خلايا CAR-T الموجهة ضد مستضد CD19، لعلاج مرضى ابيضاض الدم الليمفاوي الحاد، إضافة إلى الأورام اللمفاوية من الخلايا البائية الإيجابية لـ CD19.

ما المرحلة الحالية لتطوير الدواء؟

يجري حاليًا إعداد الحزمة النهائية من الوثائق اللازمة لتسجيل الدواء رسميًا، مع توقعات بإطلاقه واعتماده في عام 2026 بعد استكمال الإجراءات التنظيمية.

هل سيكون العلاج متاحًا للمرضى؟

نعم، أكدت الجهات الروسية أن عقار “أوتزيفرا” سيكون متاحًا مجانًا لعلاج الأورام الخبيثة في الدم ضمن برامج الضمانات الحكومية.

كيف سيتم تمويل العلاج داخل النظام الصحي الروسي؟

سيتم إدراج علاج خلايا CAR-T ضمن برنامج الضمانات الحكومية، بحيث تتكفل الدولة بتمويل جميع حالات العلاج، ما يضمن إتاحة الدواء للمرضى دون أي تكلفة.

هل هناك تطورات أخرى في علاج السرطان داخل روسيا؟

أشارت وزارة الصحة الروسية سابقًا إلى حالة لمريض يبلغ من العمر 60 عامًا في منطقة كورسك، تلقى لقاحًا شخصيًا يعتمد على تقنية mRNA لعلاج سرطان الجلد (الميلانوما)، في خطوة وُصفت بأنها نقلة نوعية في العلاج المناعي للأورام.

ما أهمية هذه التطورات الطبية؟

تعكس هذه الإنجازات توجهًا متقدمًا في استخدام تقنيات العلاج المناعي والهندسة الجينية لاستهداف الخلايا السرطانية بدقة، ما قد يفتح آفاقًا جديدة في علاج الأورام الخبيثة مستقبلًا.

