"مش مجرد تعب".. 7 أعراض خفية قد تكون جرس إنذار لسرطان الدم

كتبت- نرمين ضيف الله:

يحذر الأطباء من أن بعض الإشارات التي يتجاهلها كثيرون قد تكون دليلاً مبكرًا على الإصابة بسرطان الدم (اللوكيميا)، وهو من أنواع السرطان التي تتطور داخل نخاع العظام وتؤثر على خلايا الدم.

وبحسب ما ورد في موقعي "مايو كلينك" و"كليفيلاند كلينك"، أوضح الخبراء العلامات التحذيرية التي قد تساعد على الاكتشاف المبكر وزيادة فرص العلاج، وتشمل:

التعب المستمر والضعف العام

يعاني البعض من تعب لا يزول رغم الراحة، يشبه إرهاقاً مزمنًا.

هذا التعب ناتج عن الأنيميا (قلة خلايا الدم الحمراء) بسبب نمو خلايا دم بيضاء غير طبيعية تقطع الطريق أمام الخلايا السليمة .

الحُمّى والتعرق الليلي

ارتفاع الحرارة المتكرر أو القشعريرة، مصحوب بالتعرّق أثناء الليل، لا يُعدّ مجرد نزلة برد في حال تكرّره دون سبب واضح.

فهو من العلامات المحتملة للوكيميا التي تُخلّ بتوازن خلايا الدم البيضاء والأنسجة المناعية.

سهولة النزف وتكوّن الكدمات

تشكّل كدمات فجائية، نزيف من الأنف أو اللثة، أو بقع حمراء دقيقة تحت البشرة (Petechiae)، قد تشير إلى قلة الصفيحات. وهي حالة متكررة عند مرضى اللوكيميا وسرطان الدم.

العدوى المتكررة أو المزمنة

إذا قلّت خلايا الدم البيضاء السليمة أو تعطل عملها، يصبح الجسم أكثر عرضة للعدوى. فتكرار التهابات متكررة، حتى لو كانت خفيفة كالتهاب الحلق، يمكن أن يكون علامة مبكرة للمرض.

فقدان الوزن والشهية بدون سبب

حين يحدث فقدان في الوزن دون تغيير ملحوظ في النظام الغذائي أو النشاط البدني، مع شعور بانخفاض الشهية، فإن ذلك يُشير إلى اضطراب في الجسم كاستجابة لتكاثر خلايا غير طبيعية في الدم والعظام.

ألم العظام والمفاصل

قد يشعر البعض بآلام شديدة في العظام أو المفاصل، خصوصًا في أماكن غنية بالنخاع العظمي (كالركب، الورك، الضلوع)، وغالبًا ما تكون مستمرة دون ارتباط حركة أو جهد معين.

تضخّم الغدد اللمفاوية أو الطحال

يمكن أن تظهر كتل تحت الجلد في العنق أو تحت الإبط أو في الفخذ، نتيجة لتراكم خلايا غير طبيعية. كما قد يشعر المريض بامتلاء أو انتفاخ في البطن عند تضخّم الطحال.

شحوب الجلد والدوخة

انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء يؤدي إلى شحوب غير مبرر، مصحوبه بدوار أو سرعة دقات القلب أو ضيق بالتنفس، وهي علامات تستدعي الانتباه.

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