10 أعراض تنذر بإصابتك بسرطان الدم.. لا تتجاهلها أبدا

كتبت- نورهان ربيع

سرطان الدم أو اللوكيميا من أكثر أنواع السرطانات تهديدًا للحياة، إذ يهاجم الأنسجة المُكوِّنة للدم كنخاع العظم والجهاز اللمفاوي، وقد يصيب الأطفال أو البالغين على حد سواء.

وما يزيد من خطورة سرطان الدم أنّ فرص الشفاء تتعلق بشكل مباشر بسرعة اكتشافه؛ فكلما تم تشخيص المرض مبكرًا، ارتفعت احتمالات العلاج والنجاة، بينما يؤدي التأخر في اكتشافه إلى تفاقم الحالة وانتشاره في أنحاء الجسم، ما قد يُهدد الحياة.

وفي السطور التالية نرصد أبرز الأعراض والعلامات التي قد تكشف الإصابة بسرطان الدم، والتي لا بد من الانتباه إليها والتوجه للطبيب فور ملاحظتها، وذلك استنادًا إلى ما ذكره موقع mayoclinic.

تختلف أعراض سرطان الدم (اللوكيميا) باختلاف نوعه، ولكن هناك بعض الأعراض الشائعة لدى معظم المرضى وهي ما يلي:

حمى أو قشعريرة

إرهاق وضعف مستمران

التهابات متكررة أو شديدة

فقدان الوزن دون محاولة

تورم الغدد الليمفاوية، أو تضخم الكبد أو الطحال

سهولة النزيف أو ظهور الكدمات

نزيف الأنف المتكرر

بقع حمراء صغيرة على الجلد (نمشات)

تعرق مفرط، خاصةً في الليل

ألم أو تورم في العظام.

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