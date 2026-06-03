بعد استقبال 17 جلطة قلبية في يوم واحد.. جمال شعبان يحذر

في الوقت الذي ترتبط فيه أيام عيد الأضحى بالولائم والأطعمة الدسمة، يحذر أطباء القلب من بعض العادات الغذائية التي قد تشكل خطرا على صحة القلب، خاصة لدى أصحاب الأمراض المزمنة.

وفي هذا السياق، كشف الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، عن استقبال قسم القلب بكلية الطب بجامعة القاهرة 17 حالة جلطة قلبية حادة خلال يوم واحد فقط، تزامنا مع ثالث أيام عيد الأضحى، مشيدا بجهود الأطقم الطبية والتمريضية في التعامل مع الحالات الحرجة خلال عطلة العيد.

ما الأطعمة التي تزيد خطر الجلطات؟

حذر استشاري القلب من الإفراط في تناول اللحوم الدسمة والوجبات الغنية بالدهون، إلى جانب الإكثار من الفتة، مشيرا إلى أن هذه الأطعمة قد تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة مستويات الدهون الثلاثية في الجسم.

لماذا تمثل هذه العادات خطرا على القلب؟

أوضح شعبان أن تناول كميات كبيرة من الأطعمة الدسمة قد يسبب حالة التهابية داخل الجسم، ما يزيد من احتمالات الإصابة بالأزمات القلبية والجلطات، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب أو عوامل الخطر المرتبطة بها.

من هم الأكثر عرضة للمضاعفات؟

بحسب شعبان، فإن مرضى الذبحة الصدرية وقصور عضلة القلب وارتفاع ضغط الدم والسكري وارتفاع الكوليسترول هم الفئات الأكثر تأثرا بهذه العادات الغذائية، ما يستدعي مزيدا من الحذر خلال أيام العيد.

ما العادات التي يجب تجنبها؟

إلى جانب الإفراط في تناول الطعام، حذر الطبيب من النوم مباشرة بعد الوجبات، وكذلك إهمال تناول الأدوية الموصوفة أو التوقف عن أدوية الضغط والسيولة دون استشارة الطبيب، لما قد يسببه ذلك من مضاعفات صحية خطيرة.

واختتم شعبان تصريحاته بالتأكيد على أهمية الاعتدال في تناول الطعام والالتزام بالعادات الصحية خلال فترة العيد، لتقليل مخاطر الأزمات القلبية والحفاظ على صحة القلب.



اقرأ أيضًا:

أطعمة تحارب الجلطات الدموية - تناولها فورا

4 أطعمة تحميك من الجلطات المفاجئة وتحارب الضغط المرتفع

تناولها فورا.. 3 أطعمة يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بجلطات الدم