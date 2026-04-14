يمكن أن تتكون جلطات الدم في الأوعية الدموية في أماكن غير طبيعية، ما يعيق تدفق الدم الطبيعي ويعرض الجسم لمضاعفات خطيرة، وهذه الحالة طارئة وتستدعي التدخل الفوري لمنع مشكلات صحية تهدد الحياة، فما أعراضها؟.

5 علامات تشير إلى جلطة دموية خطيرة

هل ألم الصدر يكشف الجلطة الدموية؟

الجلطات قد تسبب ألما شديدًا في الصدر، يزداد عند التنفس العميق، وقد يكون مؤشرا على نوبة قلبية أو انسداد رئوي.

هل تورم أحد الأطراف علامة على الجلطة؟

تؤدي الجلطة الدموية في الذراع أو الساق إلى تراكم الدم في الأنسجة المحيطة، ما يسبب تورما معروفا بالوذمة، يختلف حجمه حسب ما إذا كان الانسداد جزئيا أو كليا، وكذلك حسب عمق الوعاء الدموي المصاب.

هل ضيق التنفس يكشف الإصابة بجلطة؟

ضيق التنفس قد يظهر فجأة مع الانصمام الرئوي، أو يصاحبه ألم الصدر في حالة النوبة القلبية، وغالبا ما يترافق مع تعرق أو غثيان.

هل تغير لون الجلد علامة على الجلطة؟

الجلطة في الوريد قد تجعل الجلد أحمر أو ورديا بسبب الالتهاب، بينما الجلطة في الشريان قد تؤدي إلى زرقة الجلد بسبب نقص الدم المؤكسج، خصوصا في الأطراف البعيدة عن الانسداد.

هل تسارع ضربات القلب علامة على الجلطة؟

سرعة نبض القلب أو خفقانه من العلامات الشائعة للانسداد الرئوي، وتدل على أن القلب يحاول مواجهة نقص تدفق الدم.

متى يجب الذهاب للمستشفى؟

يجب الاتصال بالإسعاف أو التوجه للمستشفى عند ظهور أي من الأعراض التالية:

تورم، سخونة، تغير لون الساق أو الذراع، مع ألم عند اللمس

ألم شديد في الأطراف، البطن أو منتصف الظهر

صعوبة التنفس، ألم الصدر، سرعة ضربات القلب، سعال مصحوب بالدم.

