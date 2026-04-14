نادرا ما تتطلب الكلى عناية خاصة، فهي تعمل بهدوء، حيث تقوم بتصفية ما يقارب 100 لتر من الدم يومي، وإزالة السموم، وموازنة السوائل، والحفاظ على ضغط الدم ضمن المعدل الطبيعي، ومع ذلك، عندما تبدأ الكلى بالمعاناة، لا يشعر معظم الناس بأي شيء غير طبيعي في البداية.

وبحسب موقع تايمز أوف إنديا، فإن ما يجعل إجهاد الكلى خطيرا هو أنه لا يظهر فجأة، بل يتراكم ببطء وثبات، حتى يبدأ الجسم في إظهار علامات يصعب تجاهلها، وحينها، قد يكون الضرر كبيرا.

لماذا يمر تلف الكلى دون أن يلاحظه أحد لفترة طويلة؟

الكليتان مصممتان للتكيف، فحتى عندما يتراجع جزء من وظائفهما، يعوض النسيج السليم المتبقي هذا التراجع، وهذا يعني أن الشخص قد يفقد نسبة كبيرة من وظائف الكلى دون ظهور أي أعراض واضحة.

ونادرا ما تبدأ أمراض الكلى بأزمة حادة، بل تتطور بهدوء مع مرور الوقت، دون أي علامات تحذيرية واضحة، وهذا تحديدا سبب تصنيف أمراض الكلى بأنها خطيرة.

فمقارنة بالأعضاء الأخرى، تتمتع الكليتان بقدرة مذهلة على التكيف والتعويض، وغالبا ما تخفيان الخلل الوظيفي المبكر، ونتيجة لذلك، بحلول الوقت الذي تظهر فيه أعراض واضحة، يكون الضرر الكبير قد حدث بالفعل، هذا التكيف الصامت مفيد على المدى القصير، ولكنه محفوف بالمخاطر على المدى الطويل، إذ يؤخر التشخيص.



ما العلامات المبكرة لتلف الكلى؟



يرسل الجسم إشارات، لكنها خفية، ويخلط الكثيرون بينها وبين التوتر أو قلة النوم أو التقدم في السن.

تشمل بعض العلامات المبكرة ما يلي:

شعور مستمر بالتعب، حتى بعد الراحة.

تورم طفيف في القدمين أو الكاحلين أو حول العينين.

تغيرات في التبول، مثل كثرة التبول ليلا.

بول رغوي أو داكن اللون قليلا.

فقدان الشهية أو شعور عام بعدم الارتياح.

وفي أغلب الأحيان، يتجاهل المرضى العلامات المبكرة، كالتعب المستمر، والتورم الطفيف، أو تغيرات نمط التبول، هذه ليست أعراضا خطيرة، وهذا تحديدا سبب تجاهلها.

عادات نمط الحياة هل تسبب تلف الكلى؟



تساهم الأنظمة الغذائية الغنية بالملح، والأطعمة المصنعة، وقلة شرب الماء، والجلوس لساعات طويلة في تفاقم مشكلات الكلى، وإذا أضفنا إلى ذلك ارتفاع حالات الإصابة بداء السكري وارتفاع ضغط الدم، يزداد الخطر بشكل حاد.



ما الأعراض الواضحة لـ تلف الكلى؟



عندما يتحول الإجهاد الكلوي إلى مرض واضح، تصبح العلامات أكثر وضوحا:

تورم ملحوظ في الساقين والوجه.

ضيق في التنفس نتيجة احتباس السوائل.

غثيان أو قيء مستمر.

صعوبة في التركيز.

ارتفاع ضغط الدم يصعب السيطرة عليه.

في هذه المرحلة، يعجز الجسم عن التعويض، ويحتاج إلى عناية عاجلة.



هل يمكن التعافي من إجهاد الكلى المبكر؟



يمكن في كثير من الأحيان إبطاء إجهاد الكلى المبكر، بل وتحسينه أحيانا، إذا تم اكتشافه في الوقت المناسب، يمكن لخطوات بسيطة أن تحدث فرقا حقيقيا:

الحفاظ على مستوى السكر وضغط الدم ضمن المعدل الطبيعي

تقليل الملح والأطعمة فائقة المعالجة

شرب كميات كافية من السوائل دون إفراط

إجراء فحوصات الدم والبول الدورية، خاصة بعد سن الثلاثين

تجنب مسكنات الألم والمكملات الغذائية غير الضرورية.

اقرأ أيضا:

تحمي من فقر الدم.. 9 أطعمة غنية بالحديد تناولها على الإفطار والسحور

التمر عند الإفطار.. ماذا يحدث لجسمك بعد أول حبة؟

مشروبات طبيعية تخفض ضغط الدم وأخرى ترفعه.. احذر هذه العادات

احذر.. 5 أضرار على قلبك عند الإفراط في تناولها اللحوم المصنعة