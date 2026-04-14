كيف يؤثر التوتر على مستوى السكر في الدم؟

كتب : أسماء مرسي

08:00 ص 14/04/2026

ارتفاع مستويات السكر في الدم

كشفت الدكتورة أولجا كوشناريفا عن وجود علاقة غير مباشرة بين الإفراط في تناول السكر وزيادة مشاعر القلق والتوتر، موضحة أن الحلويات لا تسبب الاكتئاب بشكل مباشر، لكنها تؤثر على الحالة النفسية عبر تغيرات فسيولوجية وسلوكية في الجسم، وفقا لصحيفة "إزفيستيا".

هل السكر يسبب القلق والتوتر بشكل مباشر؟

توضح الطبيبة أن السكر لا يعد سببا مباشرا للاكتئاب أو القلق، إلا أن هناك علاقة غير مباشرة بينهما، غالبا ما تكون مرتبطة بنمط الحياة ومستويات التوتر والعوامل النفسية السابقة لدى الشخص.

كيف تؤثر الكربوهيدرات السريعة على الحالة المزاجية؟

تؤدي الكربوهيدرات السريعة إلى ارتفاع مفاجئ في سكر الدم يمنح طاقة مؤقتة، يعقبه انخفاض سريع يسبب التعب والتهيج أو اللامبالاة، ومع تكرار هذه التقلبات تقل القدرة على تحمل الضغوط.

لماذا نلجأ للحلويات عند التوتر؟

تشير الخبيرة إلى أن السكر يحفز إفراز الدوبامين، ما يمنح شعورا مؤقتا بالراحة، لذلك يتحول تناول الحلويات إلى وسيلة للتعامل مع التوتر والضغوط النفسية بمرور الوقت.

متى يصبح تناول السكر مشكلة سلوكية؟

تفرق الطبيبة بين الأكل الطبيعي وتناول الطعام بدافع عاطفي، حيث يرتبط الأخير بمحاولة تهدئة المشاعر السلبية وليس بالجوع الحقيقي، ما قد يؤدي إلى الإفراط في تناول الحلويات.

كيف يؤثر انخفاض سكر الدم على القلق؟

الانخفاض الحاد في سكر الدم قد يسبب أعراضًا مثل الضعف والتهيج وزيادة القلق، و يفسرها الشخص كتوتر نفسي، رغم أن السبب يكون جسديا في الأساس.


كيف يمكن تقليل تأثير السكر على الصحة النفسية؟

تؤكد الخبيرة أن تحسين النظام الغذائي، وتقليل التوتر، والحصول على نوم كاف، وتحسين الحالة الصحية العامة، كلها عوامل تساعد في تقليل الرغبة الشديدة في تناول السكر بشكل طبيعي دون قيود صارمة.

اقرأ أيضا:

تحذير لمرضى القلب والسكري.. احذروا الإفراط في تناول هذا العصير يوميا

لمرضى السكري.. 6 مشروبات قد تساعد على ضبط مستويات السكر في الدم

يتناولها الملايين.. 4 مشروبات شهيرة قد ترفع الكوليسترول وتضر القلب

"قوة مذهلة في عالم الترفيه".. زاك سنايدر مع تركي آل الشيخ في أحدث ظهور
بعد إصابته.. الزمالك يحسم موقف خوان بيزيرا من موقعة الكونفدرالية
إنشاء مجلس أعلى للأسرة.. "مستقبل وطن" يتقدم بمشروع قانون جديد للأحوال الشخصية
الحرب على موجة الأثير 16.. كيف تختبر إيران الحصار الأمريكي الجديد؟
سعر الذهب اليوم في مصر يقفز بحلول التعاملات المسائية
الحرب على موجة الأثير 16.. كيف تختبر إيران الحصار الأمريكي الجديد؟
ترامب يقطع مؤتمره عن إيران لاستقبال ديليفري على باب البيت الأبيض
وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة
أبرزها الأهلي وسموحة.. إعلان عقوبات الجولة الثانية للدوري المصري
منحة التموين 2026 | كيف تحصل على دعم إضافي بقيمة 400 جنيه على البطاقة؟
قفزة حادة بأسعار الغاز والنفط إثر تهديدات ترامب بحصار هرمز
حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026.. موعد متوقع والأوراق المطلوبة والشروط
تشميع وقطع مرافق.. القاهرة تبدأ إجراءات حاسمة ضد مخالفات البناء
"البابا ليو الرابع عشر".. أول بابا أمريكي يرفع صوت الإنجيل في وجه آلة حرب ترامب
"الانتحار والجرائم الصادمة".. مهاب مجاهد يوضح علاقتها بالمرض النفسي - فيديو