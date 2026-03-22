ما الفوائد الصحية لممارسة الرياضة صباحا يوميا؟

كتب : شيماء مرسي

04:00 ص 22/03/2026

الرياضة

كشفت دراسة أجراها باحثون في جامعة ماساتشوستس تشان أن ممارسة النشاط البدني أفضل بكثير من الخمول، إلا أن أداء التمارين في الصباح الباكر قد يقدم مجموعة إضافية من الفوائد الصحية.

كيف تؤثر التمارين الصباحية على صحة القلب؟

ومن خلال تتبع 14 ألف متطوع أمريكي ومراقبة بيانات معدلات ضربات القلب عبر أجهزة فيتبيت، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بانتظام في الصباح كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض الشريان التاجي بنسبة 31% مقارنةً بمن يمارسونها في أوقات لاحقة من اليوم، وفقا لـ "هيلث".

ما الفوائد الصحية الأخرى لممارسة الرياضة صباحًا؟

كما أظهرت النتائج انخفاضا في احتمالات الإصابة بأمراض أخرى لدى نفس الفئة، حيث تراجع خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 18%، وارتفاع الكوليسترول بنسبة 21%، وداء السكري من النوع الثاني بنسبة 30%، بالإضافة إلى انخفاض احتمالات الإصابة بالسمنة بنسبة 35%، وذلك بغض النظر عن إجمالي مقدار النشاط البدني اليومي المبذول.

ووجدت الدراسة أن ممارسة التمارين تحديدًا بين الساعة السابعة والثامنة صباحًا ارتبطت بأدنى معدلات احتمالية الإصابة بأمراض الشريان التاجي.

ما العوامل التي قد تؤثر على فوائد التمارين الصباحية؟

وأشار الباحثون إلى أن عوامل بيولوجية مثل الهرمونات، جودة النوم، والجينات، إلى جانب عوامل سلوكية ونفسية، قد تؤدي دورا في هذه النتائج، مؤكدين أن إجراء أبحاث إضافية قد يسهم في تحديد أثر هذه العوامل وتقديم توصيات دقيقة بشأن ممارسة الرياضة.

