الفول بالبيض من أشهر وجبات الإفطار في العالم العربي، لما يجمعه من مذاق شهي وقيمة غذائية عالية، ومع تزايد الإقبال عليه كوجبة يومية، يطرح كثيرون تساؤلات حول تأثير تناوله على صحة الجسم.

كيف يؤثر تناول الفول بالبيض يوميًا على الجسم؟

وتعليقًا على ذلك يقول الدكتور معتز القيعي، يحتوي الفول على نسبة عالية من الألياف النباتية التي تساعد على تحسين عملية الهضم وتعزيز الشعور بالشبع، بينما يوفر البيض بروتينا عالي الجودة يدعم بناء العضلات وإصلاح الأنسجة.

هذا المزيج يمنح الجسم طاقة مستدامة خلال اليوم، كما يساهم في استقرار مستويات السكر في الدم، وهو ما يجعله خيارًا مناسبًا لبدء اليوم بنشاط.

متى يكون تناول الفول بالبيض مفيدا؟

وتابع أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، يفضل تناول هذه الوجبة في الصباح، حيث يحتاج الجسم إلى مصدر غني بالطاقة والبروتين بعد ساعات الصيام أثناء النوم، كما يُنصح بأن تكون ضمن نظام غذائي متوازن، وليس الاعتماد عليها بشكل حصري يوميًا دون تنويع.

لماذا يفضل الكثيرون الفول بالبيض كوجبة إفطار؟

وأكد من خلال تصريحاته لمصراوي، يرجع ذلك إلى عدة أسباب، أبرزها سهولة تحضيره وتكلفته المناسبة، بالإضافة إلى قيمته الغذائية العالية، كما أنه يمنح إحساسا طويلا بالشبع، ما يقلل من تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية خلال اليوم.

هل هناك آثار جانبية لتناوله يوميًا؟

وأختتم القيعي:" قد يسبب تناول الفول يوميًا لبعض الأشخاص مشاكل مثل الانتفاخ أو الغازات، خاصة إذا كان الجهاز الهضمي حساسًا

أما البيض، فالإفراط في تناوله قد يثير مخاوف لدى البعض بشأن مستويات الكوليسترول فالاعتدال هو العامل الحاسم".

