6 أطعمة ترفع الكوليسترول وتضر بصحة القلب.. احذرها

كتبت- نورهان ربيع

ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار في الدم يؤثر سلبًا على الصحة العامة، وخاصة صحة القلب، إذ يسبب تراكم الدهون في الشرايين، ما يعوق تدفق الدم بشكل سليم، وقد يؤدي إلى النوبات القلبية، الجلطات، وانسداد الشرايين.

ومن الضروري تجنب الأطعمة التي ترفع مستوى الكوليسترول للحفاظ على صحة قلبك، وفيما يلي أهم الأطعمة التي تسبب ارتفاع الكوليسترول ويجب الحذر من تناولها، وفقًا لموقع WebMD.

صفار البيض

يعتبر صفار البيض من أغنى مصادر الكوليسترول الغذائي، حيث تحتوي البيضة الواحدة على نحو 186 ملليجرامًا من الكوليسترول، أي أكثر من نصف الكمية اليومية الموصى بها.

الجبن

الجبن من المصادر الكبيرة للكوليسترول، إذ يمكن أن يتراكم بسرعة في الجسم، ما يجعله مصدرًا رئيسيًا للكوليسترول الضار.

الجمبري

رغم أنه منخفض الدهون، إلا أن الجمبري غني بالكوليسترول، حيث تحتوي حصة واحدة (113 جرامًا) منه على 170 ملليجرامًا من الكوليسترول، أي أكثر من نصف الكمية اليومية الموصى بها.

لحوم الأعضاء

مثل الكبد، والتي تعتبر غنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية، لكنها تحتوي أيضًا على نسبة عالية من الكوليسترول. فمثلاً، تحتوي حصة 85 جرامًا من كبد البقر على 333 ملليجرامًا من الكوليسترول.

السردين

مثل الجمبري، يُعد السردين مصدرًا قويًا للكوليسترول بين المأكولات البحرية، وتحتوي الحصة الواحدة منه على نحو 40 ملليجرامًا من الكوليسترول، ومن السهل تناول أكثر من حصة واحدة، ما يجعله غير مناسب لمن يسعون لخفض مستويات الكوليسترول.

الوجبات السريعة

تتميز الوجبات السريعة باحتوائها على دهون مقلية ومنتجات حيوانية، مما قد يؤثر سلبًا على مستويات الكوليسترول. أظهرت الدراسات أن تناول الطعام في مطاعم الوجبات السريعة بانتظام يؤدي إلى ارتفاع الكوليسترول الضار، مع انخفاض الكوليسترول الجيد.

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