تصفيات كأس العالم-أوروبا

السويد

- -
20:45

بولندا

مباريات ودية - منتخبات

المغرب

- -
20:00

باراجواي

مباريات ودية - منتخبات

إنجلترا

- -
20:45

اليــــابان

جميع المباريات

"بالزي الفرعوني".. محمد صلاح يثير الجدل بالظهور مع بيكهام.. ما القصة؟

كتب : محمد خيري

12:04 م 31/03/2026
  • عرض 6 صورة
  
    محمد صلاح في الإعلان
  ديفيد بيكهام
    ديفيد بيكهام
  صلاح في الإعلان
    صلاح في الإعلان
  محمد صلاح
    محمد صلاح
  صلاح
    صلاح

أثار محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، حالة من الجدل بعد ظهوره رفقة ديفيد بيكهام، نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق ومالك نادي إنتر ميامي الأمريكي، في إعلان دعائي لإحدى شركات المياه الغازية.

وجاء ظهور الثنائي في إعلان واحد ليفتح باب التكهنات حول مستقبل صلاح، خاصة في ظل ارتباط اسمه مؤخرًا بالانتقال إلى إنتر ميامي، الذي يضم بين صفوفه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث اعتبر البعض أن هذا الظهور قد يكون تمهيدًا لخطوة انتقال محتملة.

ظهور محمد صلاح مع ديفيد بيكهام

وشهد الإعلان ظهور بيكهام في البداية، قبل أن يظهر محمد صلاح مرتديًا قميصًا يجمع بين اللونين الأسود والأزرق، وهو يحتفل بحماس أمام الجماهير، كما لفت الأنظار بظهوره بزي فرعوني ملكي، متحدثًا بالعربية قائلاً: "يلا".

وتزامن هذا الظهور مع إعلان صلاح اقتراب رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري، بعد مسيرة امتدت لـ9 سنوات حقق خلالها العديد من الإنجازات، أبرزها التتويج بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

ولم يحسم صلاح وجهته المقبلة حتى الآن، في ظل اهتمام عدد من الأندية بالحصول على خدماته خلال الفترة القادمة.

محمد صلاح ديفيد بيكهام ليفربول إنتر ميامي

موعد عاطفي ينتهي بجريمة.. فتاة تتهم حبيبها السابق بالاعتداء في أكتوبر
ماذا يفعل تناول الجبن القريش صباحا بجسمك؟- لن تتخيل

رئيس "بي بي" البريطانية لمدبولي: ضخ استثمارات 1.5 مليار دولار خلال 5 سنوات
"اتفرج ببلاش".. تردد القناة المجانية الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا
وفاة هالة مصطفى رئيس التحرير السابق لمجلة السياسة الدولية

