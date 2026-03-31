أثار محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، حالة من الجدل بعد ظهوره رفقة ديفيد بيكهام، نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق ومالك نادي إنتر ميامي الأمريكي، في إعلان دعائي لإحدى شركات المياه الغازية.

وجاء ظهور الثنائي في إعلان واحد ليفتح باب التكهنات حول مستقبل صلاح، خاصة في ظل ارتباط اسمه مؤخرًا بالانتقال إلى إنتر ميامي، الذي يضم بين صفوفه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث اعتبر البعض أن هذا الظهور قد يكون تمهيدًا لخطوة انتقال محتملة.

وشهد الإعلان ظهور بيكهام في البداية، قبل أن يظهر محمد صلاح مرتديًا قميصًا يجمع بين اللونين الأسود والأزرق، وهو يحتفل بحماس أمام الجماهير، كما لفت الأنظار بظهوره بزي فرعوني ملكي، متحدثًا بالعربية قائلاً: "يلا".

وتزامن هذا الظهور مع إعلان صلاح اقتراب رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري، بعد مسيرة امتدت لـ9 سنوات حقق خلالها العديد من الإنجازات، أبرزها التتويج بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

ولم يحسم صلاح وجهته المقبلة حتى الآن، في ظل اهتمام عدد من الأندية بالحصول على خدماته خلال الفترة القادمة.