يشكو بعض الأشخاص من الشعور بألم في الصدر فور الاستيقاظ من النوم، وهو عرض قد يبدو عابرًا في بعض الأحيان، لكنه قد يحمل دلالات صحية مهمة تستوجب الانتباه، وفقًا لـ medicalxpress.

وبين الأسباب البسيطة والمشكلات الصحية الخطيرة، يبقى التشخيص المبكر هو العامل الحاسم في التعامل مع هذه الحالة.

كيف يظهر ألم الصدر عند الاستيقاظ؟

يختلف شكل الألم من شخص لآخر، وقد يظهر على هيئة، ألم حاد أو ضغط في منتصف الصدر، وشعور بالثقل أو الانقباض

ألم يمتد إلى الكتف أو الذراع أو الرقبة، وضيق في التنفس أو خفقان القلب، وقد يستمر الألم لدقائق أو يزول سريعًا، أو يتكرر بشكل يومي.

متى يصبح الألم مؤشرًا مقلقًا؟

إذا استمر الألم لفترة طويلة أو تكرر بشكل ملحوظ، إذا صاحبه ضيق في التنفس أو تعرق شديد، إذا امتد الألم إلى الذراع أو الفك

في حال وجود تاريخ مرضي بالقلب أو السكري أو الضغط، في هذه الحالات، يجب التوجه فورًا للطبيب أو أقرب مركز طبي.

لماذا يحدث ألم الصدر عند الاستيقاظ؟

- أسباب عضلية

النوم في وضعية خاطئة قد يسبب شدًا عضليًا في منطقة الصدر.

- ارتجاع المريء

يزداد أثناء النوم، وقد يسبب ألمًا أو حرقة في الصدر عند الاستيقاظ.

- القلق والتوتر

قد يؤدي إلى تشنجات في عضلات الصدر والشعور بالألم.

- مشاكل في القلب

مثل الذبحة الصدرية، وهي من أخطر الأسباب وتتطلب تدخلًا طبيًا عاجلًا.

- اضطرابات التنفس أثناء النوم

مثل انقطاع النفس، والذي قد يسبب ضغطًا على القلب والرئتين.

هل كل ألم في الصدر خطير؟

ليس بالضرورة، فبعض الحالات تكون بسيطة ومؤقتة، خاصة إذا كان الألم مرتبطًا بوضعية النوم أو التوتر.

لكن في المقابل، قد يكون الألم إنذارا مبكرا لمشكلات قلبية أو تنفسية، لذا لا يجب الاستهانة به، خاصة إذا تكرر أو صاحبه أعراض أخرى.

كيف يمكن الوقاية وتقليل المخاطر؟

- النوم بوضعية صحيحة ومريحة

- تجنب تناول الطعام قبل النوم مباشرة

- تقليل التوتر والقلق

- ممارسة الرياضة بانتظام

- المتابعة الطبية الدورية خاصة لمرضى القلب

اقرأ أيضا:

نظام غذائي يقي من أمراض القلب التاجية

هذه الوجبة الخفيفة تجعلك أقل عرضة للإصابة بالسرطان والأمراض القلبية

احذر.. 6 علامات صامتة تكشف أمراض القلب