يظن الكثير من الأشخاص أن النوبة القلبية تحدث فجأة، لكن في كثير من الحالات، يُرسل الجسم إشارات تحذيرية نتجاهلها، وتظهر بعض هذه العلامات على اليدين والأصابع، ويمكن أن تساعدنا على تجنب مضاعفات خطيرة إذا اُكتشفت مبكرا.

وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، مرض الشريان التاجي أكثر أنواع أمراض القلب شيوعا، ويؤثر على تدفق الدم إلى القلب.

ما هو مرض القلب؟

أمراض القلب مصطلح شامل يضم عدة حالات صحية تؤثر على عضلة القلب أو الأوعية الدموية، وأكثر هذه الحالات شيوعا هو مرض الشريان التاجي (CAD)، حيث تنسد الشرايين المسؤولة عن توصيل الدم إلى القلب، ما يؤدي إلى أعراض حادة إذا لم يُكتشف مبكرا، وفقا لموقع "thehealth".

ما هي عوامل الخطر للإصابة بأمراض القلب؟

هناك العديد من العوامل الطبية ونمط الحياة التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، منها:

مرض السكري وزيادة الوزن والسمنة.

نظام غذائي غير صحي وقلة النشاط البدني.

الإفراط في تناول الكحول.

ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول.

التدخين.

ما العلامات المبكرة لأمراض القلب التي تظهر على اليدين والأصابع؟

هل ظهور كتل مؤلمة في أصابع اليدين أو القدمين أمر خطير؟

يعاني المصاب بحالة تسمى التهاب الشغاف، والتي تصيب القلب أو الأوعية الدموية، من كتل مؤلمة في أصابع اليدين أو القدمين، غالبا ما تظهر هذه الكتل لبضع ساعات أو أيام، وتختفي، لكنها مؤشر على وجود عدوى بكتيرية تتطلب استشارة الطبيب وعلاجًا بالمضادات الحيوية لتجنب المضاعفات.

ماذا علاقة انحناء الأظافر إلى الأسفل وأمراض القلب؟

إذا لاحظت أن أظافرك تنحني للأسفل وتورم أطراف أصابعك، يكون ذلك علامة على مشكلات في القلب، هذه التغييرات البسيطة تبدو غير ضارة، لكنها تستدعي الذهاب للطبيب للتأكد من عدم وجود أمراض مزمنة تؤثر على هذا العضو المهم.

هل يشير تورم أصابع اليدين إلى مشكلات في القلب؟

لا يجب تجاهل تورم أصابع اليدين، خاصة إذا كان مصحوبا بتغييرات في لون الأظافر، يكون هذا العرض مؤشرا مبكرا على وجود مرض في القلب.