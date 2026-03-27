نيزك يخترق منزل في أمريكا بعد انفجار كرة نارية في

شهدت مدينة هيوستن الأمريكية واقعة نادرة، بعدما عُثر على جسم يُعتقد أنه شظية نيزكية داخل غرفة نوم أحد المنازل، عقب اختراقه سقف المبنى.

وبلغ حجم الجسم نحو حجم ثمرة شمام، ما أثار دهشة السكان، خاصة مع عدم وقوع أي إصابات.

لحظات رعب تحولت إلى نجاة

وعاشت الأسرة لحظات من القلق بعدما سقط الجسم داخل غرفة فارغة، قبل أن ترتد الصخرة داخل المكان وتستقر بالقرب من جهاز التلفزيون.

وأعربت العائلة عن امتنانها لعدم وجود أي شخص داخل الغرفة وقت الحادث، ما حال دون وقوع إصابات.

ظاهرة “الكرات النارية” تتكرر

تشير التقديرات إلى أن هذه الشظية تعود إلى نيزك متفجر، كان ضمن عدة كرات نارية شوهدت في سماء الولايات المتحدة خلال الأيام الماضية، في ظاهرة غير معتادة لا تزال تثير تساؤلات العلماء حول أسبابها.

تفاصيل الانفجار في الغلاف الجوي

وفقا لتقارير وكالة ناسا، دخل كويكب صغير يبلغ عرضه نحو 0.9 متر الغلاف الجوي بسرعة تجاوزت 56 ألف كيلومتر في الساعة، قبل أن يتفكك نتيجة الاحتكاك، مسببًا وميضًا قويًا ودويًا سمعه مئات الأشخاص.

كما أفاد نحو 180 شاهدًا برؤية الضوء الساطع أو سماع الانفجار، الذي وقع على ارتفاع يقارب 47 كيلومترًا، بقوة تعادل 26 طنًا من مادة “تي إن تي”.

وصول الشظايا إلى الأرض

أظهرت عمليات المحاكاة أن عدة شظايا من النيزك ربما وصلت إلى سطح الأرض، خاصة في المناطق الشمالية من المدينة، وهو ما يفسر سقوط أحدها داخل المنزل.

وفي البداية، اعتقدت صاحبة المنزل أن الجسم قد يكون جزءًا من طائرة، قبل أن يتضح لاحقًا أنه صخرة فضائية.

دهشة وخوف.. ورد فعل غير متوقع

وروت صاحبة المنزل أنها سمعت دويًا قويًا قبل اكتشاف الثقب في السقف، مشيرة إلى أنها شعرت بالغضب أولًا بسبب الأضرار، ثم تحوّل شعورها إلى حماس ممزوج بالخوف.

وبروح مرحة، أكدت أنها من محبي الخيال العلمي، وتعتزم الاحتفاظ بالنيزك، رغم احتمالية اهتمام العلماء بدراسته للكشف عن مزيد من أسرار النظام الشمسي.