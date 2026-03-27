بديل محمد صلاح.. تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة السعودية

كتب : مصراوي

12:02 م 27/03/2026 تعديل في 12:03 م
استقر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على بديل محمد صلاح، لاعب ليفربول أمام منتخب السعودية، الذي يغيب عن معسكر مارس، بسبب الإصابة.

موعد مباراة مصر والسعودية

يلتقي منتخب مصر نظيره المنتخب السعودي في السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت مكة، على ملعب الإنماء بمدينة جدة، في لقاء ودي ضمن استعدادات الثنائي للمونديال.

القناة الناقلة لمباراة مصر والسعودية

أعلنت قنوات أون سبورت نقل مباراة مصر والسعودية الودية عبر قناة أون سبورت 1، وذلك بالمجان.

تشكيل منتخب مصر لمواجهة السعودية

قال مصدر لمصراوي، إن حسام حسن ينوي مواجهة السعودية بتشكيلين، إذ اتفق المنتخبان على إجراء 11 تغييرا.

ويدفع حسام حسن بإسلام عيسى بدلا من محمد صلاح، مع إمكانية التدوير بينه وبين أحمد سيد زيزو.

وجاء التشكيل المتوقع كالآتي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: أحمد فتوح - حمدي فتحي - ياسر إبراهيم - محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - أحمد زيزو - محمود تريزيجيه - إسلام عيسى

خط الهجوم: عمر مرموش

ويخوض منتخب مصر مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الدولي الحالية أمام السعودية وإسبانيا، في إطار الاستعدادات لكأس العالم.

ويشارك منتخب مصر في كأس العالم 2026 ضمن المجموعة السابعة التي تضم كلًا من بلجيكا، نيوزيلندا وإيران.

