قد لا يسبب ارتفاع الكوليسترول الضار أعراضًا واضحة في مراحله الأولى، لكنه يظهر من خلال إشارات غير مباشرة أثناء النشاط اليومي مثل المشي.

فمع تراكم الدهون في الشرايين، تبدأ الدورة الدموية في التأثر تدريجيًا.

ووفقًا لموقع Healthline، فإن ملاحظة هذه العلامات مبكرًا قد تساعد في تجنب مضاعفات خطيرة.

هل تشعر بألم في الساقين أثناء المشي؟

ألم الساقين أو الشعور بالتقلصات أثناء الحركة يكون نتيجة ضعف تدفق الدم بسبب تراكم الكوليسترول في الشرايين، وهي حالة تُعرف بتصلب الشرايين.



لماذا تشعر بثقل أو تعب سريع عند الحركة؟



الإحساس بالإرهاق السريع أثناء المشي يشير إلى أن الأكسجين لا يصل بكفاءة إلى العضلات، نتيجة ضيق الأوعية الدموية.



هل تلاحظ برودة في القدمين؟



برودة الأطراف، خاصة القدمين، تكون علامة على ضعف الدورة الدموية المرتبط بارتفاع الكوليسترول.



هل يظهر تنميل أو وخز أثناء المشي؟



الشعور بالتنميل أو الوخز في الساقين أو القدمين يكون مؤشرًا على تأثر الأعصاب نتيجة ضعف تدفق الدم.



هل يتغير لون الجلد في الساقين؟



شحوب الجلد أو تحوله إلى لون مائل للأزرق يدل على نقص الأكسجين في الأنسجة، وهو ما يرتبط بمشكلات في الشرايين.



هل تعاني من بطء التئام الجروح في القدم؟



بطء شفاء الجروح أو القروح في القدمين يكون علامة على ضعف الدورة الدموية، ما يرتبط بارتفاع الكوليسترول وتأثيره على الأوعية الدموية.



متى يجب القلق واستشارة الطبيب؟



إذا ظهرت هذه الأعراض بشكل متكرر أثناء المشي أو النشاط البدني، فمن الضروري إجراء فحوصات للكوليسترول ووظائف القلب، خاصة أن الاكتشاف المبكر يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

