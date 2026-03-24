الجمبري هو نوع من المأكولات البحرية الغنية بالعناصر الغذائية، وقد أثار جدلاً سابقًا بسبب احتوائه على نسبة مرتفعة من الكوليسترول الغذائي، لكن الأبحاث الحديثة تُظهر أن هذا لا يجعله ضارًا تلقائيًا لصحة القلب، بل يكون مفيدًا في إطار نظام غذائي صحي للقلب.



5 فوائد للجمبري

هل الجمبري غني بالعناصر الغذائية المفيدة

بحسب "مايو كلينك"، الجمبري منخفض سعرات الحرارة وغني بالبروتين عالي الجودة، ويحتوي على أحماض أوميغا‑3 الدهنية التي ترتبط بتحسين صحة القلب وتقليل التهابات الأوعية الدموية كما يحتوي على معادن مثل الفوسفور والبوتاسيوم ومضادات أكسدة مهمة مثل الأستازانتين.

ما تأثير الجمبري على الكوليسترول

رغم أن الجمبري يحتوي على كوليسترول غذائي أعلى من بعض الأطعمة الأخرى، فإنه منخفض جدًا في الدهون المشبعة النوع المرتبط بارتفاع مستويات الكوليسترول الضار (LDL).

وأشارت دراسة إلى أن تناول الجمبري قد يرفع مستويات الكوليسترول الجيد (HDL) ويخفض مستويات الدهون الثلاثية، مما يمنح تأثيرًا إيجابيًا على صحة القلب بشكل عام.

هل الجمبري جزء من نظام غذائي صحي للقلب

خبراء التغذية يشددون على أن القيمة الغذائية الكلية للأطعمة أهم من مستوى الكوليسترول فيها فقط والجمبري، كونه منخفض الدهون المشبعة وغني بالفيتامينات والمعادن، يمكن أن يكون جزءًا من نظام غذائي مفيد لصحة القلب، خاصة إذا استُخدم بدلًا من اللحوم الحمراء أو الأطعمة عالية الدهون غير الصحية.

نصائح عند تناول الجمبري

يُفضل طهيه بطرق صحية مثل الشوي أو السلق أو الخبز بدلًا من القلي لتقليل الدهون غير الصحية.

تناوله ضمن نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة يدعم صحة القلب بشكل أفضل.

اقرأ أيضًا:

طريقة عمل الجمبري بصوص المانجو

"أحمر فراولة بـ250 جنيه".. تعرف على أنواع الجمبري بسوق أسماك بورسعيد- فيديو

ارتفاع الجمبري 30 جنيها.. أسعار الأسماك بسوق العبور في أسبوع





