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ارتفاع الجمبري 30 جنيها.. أسعار الأسماك بسوق العبور في أسبوع

11:52 ص الجمعة 09 أبريل 2021
ارتفاع الجمبري 30 جنيها.. أسعار الأسماك بسوق العبور في أسبوع

أسعار الجمبري

كتبت – شيماء حفظي:

ارتفعت أسعار الجمبري والكابوريا، بينما تراجعت أسعار السمك المكرونة السويسي، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بسوق العبور.

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيهًا واحدًا خلال تعاملات الأسبوع، بسوق الجملة بالعبور، ليتراوح اليوم بين 21 و 23 جنيهًا، مقارنة بالجمعة الماضي، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

وتراجع سعر كيلو الجمبري خلال الأسبوع 30 جنيها، ليتراوح اليوم الجمعة بين 300 جنيه و350 جنيهًا.

وتراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، 5 جنيهات، ليتراوح اليوم بين 60 و70 جنيهًا، فيما زاد سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و130 جنيهًا بزيادة 10 جنيهات مقارنة بالجمعة الماضي.

واستقر سعر كيلو السمك البوري اليوم ليتراوح بين 42 و48 جنيهًا، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري اليوم بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات.

أسعار الجمبري الجمبري السمك المكرونة السويسي السمك البلطي سوق العبور الكابوريا
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