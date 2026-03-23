هل تخزين البطاطس مع البصل يسبب العفن؟ إليك حيلة فعالة للحفاظ عليها

كتب : شيماء مرسي

03:00 م 23/03/2026

تعد البطاطس من الخضروات الأساسية في المطبخ، حيث متعددة الاستخدامات، ولكن سوء التخزين قد يؤدي إلى تلفها بسرعة خاصة خلال أشهر الصيف.

لماذا يعد تخزين البطاطس مع البصل خطأ شائعا؟

ويعد أحد الأخطاء الشائعة هو تخزين البطاطس مع البصل، فهذا يسرع إنبات كليهما ويزيد من تلفها، كما يؤثر على مذاقها، لذا، ينصح دائما بتخزينها بشكل منفصل لإطالة مدة صلاحيتهما إلى شهرين أو ثلاثة أشهر، وفقا لـ "news18".

لماذا يجب تجنب تخزين البطاطس في الأماكن الحارة؟

يفضل عدم تخزين البطاطس في الأماكن الحارة أو المعرضة لأشعة الشمس المباشرة، إذ تسرع الحرارة من فسادها، والأفضل وضعها في مكان بارد، جيد التهوية وبإضاءة خافتة، مثل زاوية أرضية مناسبة للحفاظ على نضارتها لأطول فترة ممكنة.

كيف يمكن تخزين البطاطس لمدة ثلاثة إلى أربعة أشهر؟

يمكن تخزين البطاطس لمدة ثلاثة إلى أربعة أشهر عن طريق وضعها في طبقات من التربة الجافة أو الرمل، حيث يقلل تغطيتها من تعرضها للضوء والرطوبة، مما يسهم في الحفاظ على جودتها مع مرور الوقت.

ما أهمية صناديق التخزين جيدة التهوية؟

يجب فحص البطاطس المخزنة بانتظام، وذلك لأن حبة بطاطس فاسدة واحدة قد تفسد الباقي بسرعة.

ومن الأفضل تخزينها في صناديق جيدة التهوية لتقليل الرطوبة، وأيضا يمكن وضعها في الثلاجة لفترات قصيرة، ولكن تجنب درجات الحرارة المنخفضة جدا.

كيف تساعد مواد مثل قش الأرز في إطالة مدة صلاحية البطاطس؟

كما أن تغطية البطاطس بقش الأرز أو مواد طبيعية مشابهة يساعد على إطالة مدة صلاحيتها.

وخلال موسم الأمطار، ينصح بحمايتها من الرطوبة باستخدام أغطية بلاستيكية، وهذه الخطوات البسيطة تمنع تلفها وتحافظ عليها طازجة لفترة أطول.

