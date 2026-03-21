الأفوكادو من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية والدهون الصحية، كما يساعد على تحسين جودة النوم ودعم الهضم عند تناوله مساء.

فيما يلي، إليك الفوائد الصحية لتناول الأفوكادو ليلا، وفقا لموقع "VeryWellHealth".

هل يساعد تناول الأفوكادو مساء على تحسين النوم؟

تناول الأفوكادو قبل النوم يسهم في زيادة عدد ساعات النوم وتحسين جودته، ويرجع ذلك إلى احتوائه على مجموعة من العناصر المهمة، أبرزها:

المغنيسيوم، الذي يساعد على استرخاء الجسم وتنظيم هرمون الميلاتونين المسؤول عن النوم.

التريبتوفان، وهو حمض أميني يتحول إلى السيروتونين والميلاتونين، وهما عنصران أساسيان لتنظيم النوم.

حمض الفوليك، الذي يسهم في دعم وظائف الناقلات العصبية المرتبطة بالراحة والنوم.

هل يؤثر الأفوكادو على التوتر والصحة النفسية؟

الأفوكادو مصدرا غنيا بفيتامينات B، التي تؤدي دورا مهما في دعم الجهاز العصبي، وترتبط هذه الفيتامينات بانخفاض مستويات التوتر والقلق، ما ينعكس بشكل إيجابي على جودة النوم.

كيف يسهم تناول الأفوكادو على تقليل الجوع ليلا؟

يساعد تناول الأفوكادو مع وجبة المساء في تعزيز الشعور بالشبع لفترة أطول، تناول نصف حبة منه يزيد الإحساس بالامتلاء بنسبة تصل إلى 23%، ويقلل الرغبة في تناول الطعام خلال الساعات التالية، بفضل احتوائه على الألياف والدهون الصحية.

ما تأثير الأفوكادو على صحة الجهاز الهضمي؟

يدعم الأفوكادو صحة الأمعاء بفضل غناه بالألياف والدهون غير المشبعة، التي تعمل على تغذية البكتيريا النافعة، فضلا عن تحسين الهضم، وتقليل الانتفاخ، وتعزيز انتظام حركة الأمعاء.

متى يُنصح بتجنب تناول الأفوكادو قبل النوم؟

رغم فوائده، لا يكون تناول الأفوكادو مساء مناسبا للجميع، إذ يُنصح بتجنبه في الحالات التالية:

وجود حساسية تجاه الأفوكادو.

الإصابة بأمراض الكلى بسبب ارتفاع محتواه من البوتاسيوم.

الأشخاص الذين يعانون من صعوبة في النوم عند تناول الطعام قبل النوم.

وفي هذه الحالات، يفضل تناوله خلال النهار أو مع وجبة عشاء مبكرة.

