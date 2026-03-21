الشوفان أحد أبرز مصادر الألياف الغذائية، لكن هناك أطعمة أخرى تتفوق عليه في هذا العنصر المهم، ما يجعلها خيارات مثالية لمن يسعى لتحسين صحة الجهاز الهضمي والوصول إلى الاحتياج اليومي من الألياف، وفقا لموقع "Verywell Health".

هل الشوفان هو المصدر الأفضل للألياف؟

رغم أن الشوفان يوفر نحو 4 جرامات من الألياف في الكوب الواحد، فإنه ليس المصدر الأعلى، إذ توجد أطعمة أخرى تحتوي على نسب أكبر، ما يساعد البالغين على تحقيق الكمية الموصى بها يوميا، والتي تتراوح بين 25 و35 جراما.

ويسهم تنويع مصادر الألياف في تحسين الهضم والوقاية من مشكلات مثل الإمساك.

لماذا تتصدر البقوليات قائمة الأطعمة الغنية بالألياف؟

تأتي البقوليات في مقدمة الأطعمة الغنية بالألياف، حيث تحتوي على نسب مرتفعة مقارنة بالشوفان، وتشمل أبرزها البازلاء المجففة، العدس، الفاصوليا البيضاء، الحمص، الفاصوليا الحمراء.

ولا تقتصر فوائدها على الألياف فقط، بل أيضا مصدرا غنيا بالبروتين والمعادن، ما يجعلها خيارا متكاملا للوجبات الصحية.

هل يمكن للفواكه أن توفر أليافا كافية؟

تتميز بعض الفواكه بمحتواها العالي من الألياف، إضافة إلى مذاقها المميز، ما يجعلها خيارا صحيا وسهل التناول، ومن أبرز هذه الفواكه:

التين (7.3 جرام لكل نصف كوب).

القراصيا (6.2 جرام).

الكمثرى (5.5 جرام).

التفاح (4.8 جرام).

الجريب فروت (4.9 جرام).

وتساعد هذه الفواكه على تحسين عملية الهضم وتنظيم حركة الأمعاء بفضل احتوائها على الألياف بنوعيها.

كيف يمكن زيادة الألياف في النظام الغذائي بأمان؟

ينصح الخبراء بزيادة تناول الألياف بشكل تدريجي، لأن الارتفاع المفاجئ يؤدي إلى الانتفاخ أو اضطرابات في المعدة، كما يفضل شرب كميات كافية من الماء لدعم عملية الهضم.

ما أفضل مصادر الألياف لنظام غذائي متوازن؟

تظل الخضراوات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة من أفضل مصادر الألياف، إذ لا تقتصر فوائدها على تحسين الهضم فقط، بل تمتد لدعم صحة القلب والدماغ، ما يجعلها أساسا لنظام غذائي صحي ومتوازن.

