الرجيم المثالي.. كيف تفقدين الوزن دون الشعور بالجوع؟

كتبت- شيماء مرسي

يمثل فقدان الوزن تحديا حقيقيا، وغالبا ما يكون الشعور بالجوع أحد أبرز الصعوبات التي تواجه الأفراد الساعين لإنقاص الوزن عبر تقليل السعرات الحرارية، وهذا الشعور بالرغبة الشديدة في تناول الطعام قد يؤدي إلى الإحباط وتراجع الحماس، مما قد يدفع البعض للتخلي عن خططهم تماما.

لماذا تشعر بالجوع عند فقدان الوزن؟

عندما تقلل من استهلاكك للسعرات الحرارية لإنقاص الوزن، يمر جسمك بتغيرات هرمونية قد تزيد من الشعور بالجوع.

ويحفز هرمون الجريلين الذي تنتجه المعدة الشهية، بينما يشير هرمون الليبتين، الذي تنتجه الخلايا الدهنية إلى الشعور بالشبع، وفقا لموقع "medicalnewstoday".

ومع فقدان الوزن، ينتج جسمك المزيد من هرمون الجريلين ويقلل من الليبتين، مما يؤدي إلى زيادة الجوع وانخفاض الشعور بالشبع.

وبالإضافة إلى ذلك، عندما تستهلك سعرات حرارية أقل من احتياجات جسمك، يبدأ بحرق الدهون المخزنة للحصول على الطاقة.

وتطلق هذه العملية الكيتونات في مجرى الدم، مما قد يزيد أيضا من الشعور بالجوع.

وعلاوة على ذلك، فإن تقليل السعرات الحرارية بشكل كبير أو عدم تناول ما يكفي من الطعام قد يؤدي إلى انخفاض مستويات السكر في الدم، مما يسبب الجوع والرغبة الشديدة في تناول الطعام.

قواعد بسيطة تساعد على إنقاص الوزن:

-تناول نظام غذائي متوازن من الأطعمة الطازجة يوميا.

-تناول الأطعمة الغنية بالألياف والبروتينات، وهذا يسهم في منع الشعور بالجوع.

-تناول الطعام ببطء ومضغه جيدا، فالإحساس بالشبع يستغرق حوالي 20 دقيقة بعد البدء في الأكل.

-يفضل تناول الكربوهيدرات في النصف الأول من اليوم، أما في المساء، فيجب تناول الأطعمة الغنية بالبروتين نظرا لقدرتها العالية على منح الشعور بالشبع، وقد يساعد ذلك على التحكم في الشهية

وتشمل هذه الأطعمة المفيدة منتجات الحبوب الكاملة، والبقوليات، والخضراوات المتنوعة، والشوفان، والبطاطس، والبيض، والمكسرات، والجبن.

-الحصول على قسط كافٍ من النوم وممارسة الرياضة، فكلاهما يحسن الشعور بالجوع وينشط عملية الأيض.

-شرب كميات كبيرة من الماء يسهم في الحفاظ على رطوبة الجسم وتقليل الشعور بالجوع.

-تجنب تناول الأطعمة السكرية والمصنعة، وذلك لأنها قد ترفع مستويات السكر في الدم ويسبب الرغبة الشديدة في تناول الطعام والشعور بالجوع بعد تناوله بفترة وجيزة.