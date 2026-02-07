مشروب قمر الدين، المشروب الرمضاني التقليدي المصنوع من المشمش المجفف، ليس مجرد تراث ثقافي، بل به فوائد غذائية وصحية مهمة للجسم بحسب موقع Healthline الطبي.

1- مصدر طبيعي للطاقة والترطيب

مشروب قمر الدين غني بالسكريات الطبيعية التي تمنح الجسم دفعة فورية من الطاقة بعد الصيام، كما يساعد محتواه المائي على ترطيب الجسم واستعادة السوائل التي يفقدها الصائم خلال النهار.

2- غني بالفيتامينات والمعادن

يحتوي هذا الشراب على فيتامينات A و C ومضادات الأكسدة الأساسية التي تدعم الجهاز المناعي وتحافظ على نضارة البشرة، كما تسهم في صحة العين والحفاظ على الأنسجة من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة.

3- تحسين الهضم ووظائف الأمعاء

الألياف الطبيعية الموجودة في المشمش المكون الرئيسي لمشروب قمر الدين تعزز حركة الأمعاء وتساهم في تنظيم عملية الهضم، ما يقلّل من احتمالات الإصابة بالإمساك أو الانتفاخ.

4- دعم صحة القلب والأوعية الدموية

العناصر الغذائية، مثل البوتاسيوم ومضادات الأكسدة، تلعب دوراً في تنظيم ضغط الدم وتقليل مستويات الكوليسترول الضار، مما يعزز من صحة القلب والأوعية الدموية.

5- صالح للبشرة والرؤية

فيتامين A، الذي يتوفر بمعدل مرتفع في المشمش، يدعم صحة الجلد ويحافظ على بصر جيد، خصوصاً مع التقدم في العمر.