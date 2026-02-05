إعلان

انخفاض الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور

كتب : ميريت نادي

10:25 ص 05/02/2026

أسعار الخضروات والفاكهة

انخفضت أسعار الطماطم، والباذنجان البلدي، والفلفل الرومي البلدي، والخيار، خلال تعاملات اليوم الخميس 5-2-2026، بينما ارتفعت أسعار البطاطس، والكوسة، والفلفل الحامي البلدي، والكانتلوب، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 5 و9 جنيهات، بتراجع جنيه.

البطاطس تتراوح بين 5 جنيهات و8.5 جنيه، بزيادة جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 جنيهات و8.5 جنيهات، بتراجع خمسين قرشًا.

البصل الأبيض يتراوح بين 4 و9 جنيهات.

الكوسة تتراوح بين 10 جنيهات و15 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 15 و20 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 14 و18 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الخيار الصوب يتراوح بين 10 جنيهات و15 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الخيار البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و15 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 7 جنيهات و15 جنيهًا، بزيادة جنيه.

برتقال بلدي يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و20 جنيهًا.

