إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال تجدد القتال في غزة

قالت صحيفة "يدييعوت أحرونوت" العبرية، الخميس، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يجري استعدادات مكثفة لاحتمالية تجدد القتال في قطاع غزة خلال الأشهر المقبلة.

ووفقا لقناة العبرية، تشير التقديرات إلى أن هذا التصعيد قد يفرض تعبئة شاملة لقوات الاحتياط، ما يعني خرق التعهدات السابقة بقصر خدمتهم على شهرين فقط خلال العام الجاري.

وتزعم تحذيرات قدمها جهاز "الشاباك" خلال اجتماعات مغلقة، أن حركة المقاومة الفلسطينية حماس تعمل بنشاط على استعادة زخمها العسكري عبر إنتاج الصواريخ والعبوات الناسفة وترميم هيكلية قيادتها.

وفي المقابل، أعد جيش الاحتلال الإسرائيلي خطة جديدة تهدف لنقل السكان داخل القطاع تمهيدا لعمليات برية في مناطق لم تشهد مناورات واسعة من قبل، مثل مخيم النصيرات ودير البلح ومنطقة المواصي، وفقا للصحيفة العبرية.

وتتزامن الاستعدادات الجارية، مع حالة من عدم اليقين تسود الألوية النظامية وقوات الاحتياط في جيش الاحتلال، حيث تواجه القيادة السياسية الإسرائيلية انتقادات حادة بسبب "قانون التهرب" الخاص بالحريديم، والذي يزيد من عبء الخدمة على الفئات الأخرى.

وأوضحت القناة العبرية، أن العديد من الكتائب والألوية في الجيش بما فيها "جولاني" و"المظليين"، لا تزال تجهل وجهة انتشارها المقبلة، مما يعكس تخبطا في اتخاذ القرارات الاستراتيجية.

ولفتت القناة العبرية، إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد صراعا طويلا يهدف لإضعاف قدرات حماس.