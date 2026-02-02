إعلان

من القلب إلى الدماغ.. فوائد مذهلة للشاي الأخضر

كتب : مصراوي

04:00 ص 02/02/2026

من القلب إلى الدماغ.. فوائد مذهلة للشاي الأخضر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يعود تاريخ الشاي إلى مئات السنين، إذ استُخدم في بداياته كعلاج طبي قبل أن يتحول إلى مشروب يومي يحتل مكانة خاصة في ثقافات متعددة حول العالم، ومع تنوع أنواعه بين الأخضر والأبيض والأسود والأولونج، إضافة إلى شاي الأعشاب مثل النعناع والبابونج، تراكمت مع الزمن معلومات حول خصائصه الصحية وتأثيره في المزاج والطاقة.

وتكشف دراسات حديثة أن استهلاك الشاي، لا سيما الشاي الأخضر، يرتبط بعدد كبير من الفوائد الصحية، فقد أظهرت الأبحاث أن شربه بانتظام قد يساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسمنة والسكري، إضافة إلى أنواع مختلفة من السرطان، كما يُعتقد أنه يلعب دورًا في حماية الدماغ، والحد من الالتهابات، وإبطاء فقدان الكتلة العضلية لدى كبار السن، بحسب ميديكال إكسبريس.

وأكد فريق بحثي من معهد بحوث الشاي التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الزراعية، بقيادة الباحثين مينجتشوان يانج ولي تشو، أن هذه الفوائد تعود إلى غنى الشاي بمركبات نباتية نشطة تُعرف بالبوليفينولات، وعلى رأسها الكاتيكينات.

وأوضحت الدراسة أن الشاي الأخضر حظي بالنصيب الأكبر من الاهتمام العلمي مقارنة ببقية الأنواع، حيث أظهرت النتائج قدرته على خفض ضغط الدم وتحسين مستويات الكوليسترول، كما ارتبط استهلاكه المنتظم بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وتراجع احتمالية الوفاة المبكرة.

وفيما يتعلق بالوزن ومرض السكري، أشارت النتائج إلى أن الكاتيكينات تساعد على تحسين عملية التمثيل الغذائي، ما يساهم في إنقاص الوزن لدى الأشخاص المصابين بالسمنة. كذلك، بدا أن الشاي الأخضر يدعم الشيخوخة الصحية، إذ لوحظ أن كبار السن الذين يداومون على شربه يعانون من تدهور معرفي أبطأ، مع انخفاض المؤشرات الحيوية المرتبطة بمرض ألزهايمر، وتقليل فقدان العضلات المصاحب للتقدم في العمر.

ورغم هذه الفوائد، حذّر الباحثون من الاعتماد على منتجات الشاي المصنعة، مثل الشاي المعبأ في الزجاجات أو شاي الفقاعات، نظرًا لاحتوائها غالبًا على كميات كبيرة من السكر والمواد الحافظة، ما يقلل من قيمتها الصحية. كما نبهت الدراسة إلى احتمالية وجود ملوثات مثل المبيدات الحشرية والمعادن الثقيلة والجسيمات البلاستيكية الدقيقة، خاصة لدى من يستهلكون الشاي بكميات كبيرة على مدى طويل.

كما أشارت النتائج إلى أن الشاي قد يؤثر على امتصاص الجسم لبعض المعادن، مثل الحديد والكالسيوم، وهو ما يستدعي الانتباه لدى الأشخاص الذين يتبعون أنظمة غذائية نباتية أو لديهم احتياجات غذائية خاصة.

واختتم الباحثون توصياتهم بالدعوة إلى تفضيل الشاي التقليدي غير المصنع، وتناوله باعتدال، مؤكدين أن ذلك قد يسهم في الوقاية من أمراض مزمنة عدة، مع ضرورة إجراء مزيد من الدراسات لفهم آثاره طويلة الأمد والاختلافات الصحية بين أنواعه المختلفة.

الشاي الاخضر فوائد الشاي الاخضر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

5 صور لاحتفال جيانا فاروق بحفل زفافها
رياضة محلية

5 صور لاحتفال جيانا فاروق بحفل زفافها
قبل رمضان.. طرق تخزين و"تفريز" ورق العنب للحفاظ عليه طازجا
علاقات

قبل رمضان.. طرق تخزين و"تفريز" ورق العنب للحفاظ عليه طازجا
مقتل شرطي وإصابة آخر إثر إطلاق نار في فندق بولاية جورجيا الأمريكية
شئون عربية و دولية

مقتل شرطي وإصابة آخر إثر إطلاق نار في فندق بولاية جورجيا الأمريكية
بعد تحذير أمريكي.. مسؤول إيراني: لا خطط لإجراء مناورات في مضيق هرمز
شئون عربية و دولية

بعد تحذير أمريكي.. مسؤول إيراني: لا خطط لإجراء مناورات في مضيق هرمز
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 2-2-2026.. رياح وأتربة
أخبار مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 2-2-2026.. رياح وأتربة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"بيع المشاهد".. مجدي الجلاد يحذر من اقتحام غير المتخصصين لمجال الإعلام -(فيديو)
شعبة الدخان: فليب موريس رفعت أسعار سجائر "مارلبورو وأل أند أم"